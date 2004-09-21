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۳۱ شهریور ۱۳۸۳، ۹:۰۱

مهمترين خبرها در شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- دستگيري رئيس پليس شهر الرمادي عراق موجي از اعترضات ميان افسران پليس را برانگيخت

- نيروهاي لهستاني چندين قبضه اسلحه در شهر كربلا كشف و ضبط كردند

- نيروهاي  پاكستاني 10 مظنون به همكاري با گروه القاعده را كه در روز استقلال اين كشور طرح حمله اي را ريخته بودند، دستگير كرد

- ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه حمايت كشورش را از سازمان ملل تكرار كرد

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و جان كري نامزد دمكراتها بر سر سه مناظره توافق كردند

- كاخ سفيد اعلام كرد : واشنگتن قصد دارد تحريم هاي اقتصاي جديد عليه ليبي را بردارد

- يك قاضي آمريكايي يك روحاني مسلمان فلسطيني را به اتهام ارتباط مخفيانه  با گروههاي تروريستي به دو ماه زندان محكوم كرد

- ارتش اشغالگر قدس صبح امروز بارديگر به اردوگاه آوارگان فلسطيني و شهر جنين حمله كرد

- سازمان ملل متحد اعلام كرد بررسي وضعيت عراق محور مذاكرات روز اول نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك است

- ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه تاكيد كرد سياست فرانسه در قبال عراق تغييرناپذير است

کد مطلب 113875

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