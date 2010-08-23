استقبال تماشاگران از بازیهای لیگ برتر افزایش چشمگیری یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز محمدی با بیان این مطلب افزود: همان طور که پیش از ماه مبارک رمضان پیش بینی می کردم تماشاگران در بازیهای زیر نور افزایش چشمگیری داشتند که البته با بازگشت هواداران تیم های پرطرفدار آمار تماشاگران بیشتر می شود و در هفته های آینده شاهد لیگ داغ، پرحرارت و جذابی خواهیم بود.

رئیس سازمان لیگ‌ برترهمچنین درمورد تغییر زمان دیدار تراکتور سازی و ملوان با بیان اینکه تاریخ این مسابقه را 18 مرداد اعلام کرده بودیم، گفت: بدنبال درخواست باشگاه تراکتورسازی تبریز، ما در نامه ‌ای به تاریخ 18مرداد این تصمیم را اجرایی کردیم و این اتفاق به این خاطر افتاد که سازمان لیگ در زمان حضور تیم ملی در ارمنستان از باشگاه ‌ها خواسته بود تا در صورت تمایل بازی ‌شان یک روز به تعویق بیفتد که تیم تراکتور با تاخیر این کار را انجام داد.



عزیزمحمدی اضافه کرد: سازمان لیگ دردیدارتراکتورسازی و پاس نتوانست این کار را انجام دهد اما بعد از بازی شاهین و با توجه به اینکه متوجه شدیم تراکتور پرواز سختی از بوشهر به تبریز داشت، سازمان لیگ این مساعدت را به آنها کرد. البته تصمیم‌ گیری در این زمینه قبلا پیش ‌بینی شده بود و ربطی به امروز ندارد.