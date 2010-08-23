44 مینی بوس بالای 30 در استان بوشهر وجود دارد

پیمان بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده 11 میلیون تومان وام بلاعوض در اختیار مالکان مینی بوسهای فرسوده 30سال به بالا قرار می گیرد تا نسبت به نوسازی و جایگزینی مینی بوس های خود اقدام کنند .

وی اظهار داشت: علاوه بر اعطای این رقم وام بلاعوض، 20میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود 14درصد و با دوره بازپرداخت 60ماهه در اختیار مالکان مینی بوسهای فرسوده قرار می گیرد.

مدیر کل حمل ونقل وپایانه های استان بوشهر گفت: مالکان مینی بوسهای مدل سال 1358 شمسی و دارای پلاک عمومی منطقه ای (ایران-ع) در صورت دارا بودن کارت هوشمند ناوگان و یا رسید مربوطه آن و همچنین معرفی نامه از یکی شرکت های مینی بوسی استان می توانند با مراجعه به اداره کل حمل ونقل و پایانه ها ثبت نام کنند.

بوستانی در خصوص خودروهای مورد نظر در طرح جایگزینی مینی بوس های گفت: با توجه به شرایط آب هوایی استان و همچنین استهلاک زودرس ناوگان در استان، از مالکان مینی بوسهای فرسوده انتظار داریم از خودروهای تعریف شده در سبد خودرویی کشور خودروهایی را انتخاب کنند که ضمن برخورداری از استحکام و مقاومت لازم، قابلیت تطبیق با شرایط آب هوایی استان را داشته باشند .

وی با اشاره به این که ممنوعیت تردد مینی بوسهای فرسوده 30 سال به بالا از اول آبان سال جاری در جاده های کشور ممنوع خواهد شد، گفت: مالکان مینی بوسهای فرسوده جهت دریافت تسهیلات و استفاده از فرصت فراهم شده اقدام به جایگزینی مینی بوس خود کنند.