44 مینی بوس بالای 30 در استان بوشهر وجود دارد

پیمان بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده 11 میلیون تومان وام بلاعوض در اختیار مالکان مینی بوسهای فرسوده 30سال به بالا قرار می گیرد تا نسبت به نوسازی و جایگزینی مینی بوس های خود اقدام کنند.
وی اظهار داشت: علاوه بر اعطای این رقم وام بلاعوض، 20میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود 14درصد و با دوره بازپرداخت 60ماهه در اختیار مالکان مینی بوسهای فرسوده قرار می گیرد.
مدیر کل حمل ونقل وپایانه های استان بوشهر گفت: مالکان مینی بوسهای مدل سال 1358 شمسی و دارای پلاک عمومی منطقه ای (ایران-ع) در صورت دارا بودن کارت هوشمند ناوگان و یا رسید مربوطه آن و همچنین معرفی نامه از یکی شرکت های مینی بوسی استان می توانند با مراجعه به اداره کل حمل ونقل و پایانه ها ثبت نام کنند.
بوستانی در خصوص خودروهای مورد نظر در طرح جایگزینی مینی بوس های گفت: با توجه به شرایط آب هوایی استان و همچنین استهلاک زودرس ناوگان در استان، از مالکان مینی بوسهای فرسوده انتظار داریم از خودروهای تعریف شده در سبد خودرویی کشور خودروهایی را انتخاب کنند که ضمن برخورداری از استحکام و مقاومت لازم، قابلیت تطبیق با شرایط آب هوایی استان را داشته باشند.
وی با اشاره به این که ممنوعیت تردد مینی بوسهای فرسوده 30 سال به بالا از اول آبان سال جاری در جاده های کشور ممنوع خواهد شد، گفت: مالکان مینی بوسهای فرسوده جهت دریافت تسهیلات و استفاده از فرصت فراهم شده اقدام به جایگزینی مینی بوس خود کنند.
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