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۳۱ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۱۲

مدير كل اداره مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در گفتگو با " مهر " خبر داد :

دستگيري 20 هزار معتاد و 10 هزار توزيع كننده مواد مخدر در سطح تهران

مدير كل اداره مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: در نيمه نخست امسال بيش از 20 هزار و 500 معتاد ولگرد و 10 هزار توزيع كننده مواد مخدر در سطح نقاط آلوده شهر تهران دستگير شدند.

سردار قدرت الله محمودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن تشريح عملكرد فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در مبارزه با مواد مخدر طي شش ماهه نخست سال جاري ، افزود: در طول اين مدت ماموران مبارزه با مواد مخدر و كلانتري ها با دستگيري 35 هزار نفر موفق به كشف 5/3 تن انواع مواد مخدر شد.

به گفته وي از مجموع دستگير شدگان ، 271 نفر قاچاقچي (32 نفر زن) ، 10 هزار نفر توزيع كننده (65 نفر زن) و بيش از 20 هزار و 500 نفر نيز معتاد ولگرد(67 نفر زن)  بودند.

مدير كل اداره مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ همچنين با اشاره به انهدام 73 باند حمل و نقل و توزيع مواد مخدر در طول شش ماه گذشته ، تصريح كرد: از مهمترين كشفيات اخير در بين باند هاي دستگير شده به ترتيب 840 كيلو گرم  حشيش، 167 كيلو ترياك و 210 كيلو حشيش و همچنين كشف 5/2 كيلو گرم  كوكائين از سه باند ديگر بوده است.

وي در ادامه به انجام دو هزار و 60 مرحله عمليات پاكسازي در 157 نقطه آلوده تهران اشاره و اذعان داشت:  در طول ماه شهريور دو هزار و 210 نفر خرده فروش مواد مخدر شناسايي و پس از مستند سازي به همراه مواد مخدر دستگير شدند.

سردار محمودي همچنين افزود: دو هزار و 500 معتاد ولگرد در عمليات هاي پاكسازي نقاط آلوده دستگير شده و در مجموع بيش از 600 كيلوگرم انواع مواد مخدر در اين عمليات ها كشف شد.

کد مطلب 113876

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