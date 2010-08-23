به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی با حضور در باغ موزه دفاع مقدس ضمن بیان این مطلب افزود: به طور حتم نسل فعلی در دوران جنگ حضور نداشته‌ و حتی گاهی فرصت مطالعه وقایع دوران جنگ به وجود نیامده است. از طرفی هم باید پذیرفت اگر فداکاریهای رزمندگان در آن دوره بسیار سخت نبود، چیزی به اسم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باقی نمی ماند.



دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به برنامه های شب های شیدایی به ویژه خاطره گویی روزهای جنگ در باغ موزه دفاع مقدس یادآور شد: معتقدم زنده نگه داشتن خاطرات دوران جنگ نیاز مستمر و دائمی نه تنها نسل فعلی که نسل های آینده انقلاب است چون اگر قرار باشد نسل فردا همتی نظیر آنچه فرزندان دفاع مقدس داشتند در مواقع بحران داشته باشد، دیدن و شنیدن آنچه در گذشته رخ داده از ضروریات است.



وی گفت: امیداوارم مدیران دست اندر کار، موفق به برگزاری اینگونه برنامه ها در دیگر نقاط کشور شوند و بیننده‌های این صحنه ها به این نتیجه مهم برسند که نسل گذشته، وظیفه خود را به خوبی انجام داده و همان وظیفه برای تداوم باورهایمان بر عهده نسل کنونی است.



وی در خصوص اکران بزرگترین آبنمای خاورمیانه در باغ موزه دفاع مقدس تصریح کرد: معتقدم باید به وسیله هنر و تبلیغات روز به جذب نسل جوان کشور پرداخت و استفاده از ظرفیتهای هنری اینچنینی بسیار شایسته است.



شب های شیدایی از سلسله برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که شب های ماه رمضان از ساعت 22 تا 1 بامداد در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.



قرائت قرآن، مناجات خوانی، اجرای سرود و تواشیبح، گپ و گفت با هنرمندان، بیان خاطرات دفاع مقدس، برپایی نگارگذر و خیابان هنر و نمایش آبنمای موزیکال از جمله برنامه های این مراسم است.