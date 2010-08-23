خوردن میوه و سبزی در افطار و سحر لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد: در کسانی که به نحو صحیح روزه میگیرند و دو وعده غذای نسبتا سبک در سحری و افطار میخورند روزه سبب کمبود ویتامینها و املاح بدن نشده و فرد را لاغر نمیکند. اما اگر یک وعده غذا هنگام روزهداری حذف شود، چربی ذخیره در بدن برای تامین مازاد نیاز به انرژی مصرف شده و وزن فرد کاهش مییابد.
همچنین روزهداری مانع درس خواندن افراد نیست فقط ممکن است در ساعات آخر روز و قبل از افطار به دلیل کاهش نسبی قندخون، قدرت تمرکز و یادگیری پایین بیاید.
بنابراین گزارش، به دانشآموزان و دانشجویان توصیه میشود درس خواندن را از صبح زود که انرژی بیشتری در بدن نهفته است، شروع کرده و ساعات آخر روز را به استراحت بپردازند.
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