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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

توصیه پزشکی ماه رمضان/

خوردن میوه و سبزی در افطار و سحر لازم است

خوردن میوه و سبزی در افطار و سحر لازم است

نیاز بدن به ویتامینها و املاح با خوردن سبزی و میوه و شیر در دو وعده افطار و سحر به خوبی تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد: در کسانی که به نحو صحیح روزه می‌گیرند و دو وعده غذای نسبتا سبک در سحری و افطار می‌خورند روزه سبب کمبود ویتامینها و املاح بدن نشده و فرد را لاغر نمی‌کند. اما اگر یک وعده غذا هنگام روزه‌داری حذف شود، چربی ذخیره در بدن برای تامین مازاد نیاز به انرژی مصرف شده و وزن فرد کاهش می‌یابد.

همچنین روزه‌داری مانع درس خواندن افراد نیست فقط ممکن است در ساعات آخر روز و قبل از افطار به دلیل کاهش نسبی قندخون، قدرت تمرکز و یادگیری پایین بیاید.
 
بنابراین گزارش، به دانش‌آموزان و دانشجویان توصیه می‌شود درس خواندن را از صبح زود که انرژی بیشتری در بدن نهفته است، شروع کرده و ساعات آخر روز را به استراحت بپردازند.
کد مطلب 1138762

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