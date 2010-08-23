به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز این پروژه که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده داستانی عاشقانه را در خلال جنگ داخلی بوسنی طی سالهای 1992 تا 1995 روایت می‌کند.

جولی در این باره گفت: فیلم داستانی عاشقانه است و نمی‌خواهیم به یک بیانیه سیاسی تبدیل شود. بازیگران فیلم از میان قومیتهای گوناگون یوگسلاوی سابق انتخاب می‌شوند.

او که سفیر حسن نیت سازمان ملل محسوب می‌شود این خبر را در کمیساریای عالی امور آوارگان سازمان ملل اعلام کرد. این بازیگر اواخر هفته جاری به سارایه وو مرکز جمهوری بوسنی و هرزگووین سفر می‌کند تا درباره وضعیت صدها هزار آواره جنگی این کشور با مسئولان دولتی ملاقات کند.