اینترنت هوشمند ارزان شد/ 36 ریال برای هر دقیقه اتصال به اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه سرویس اینترنت هوشمند از طریق شبکه IN شرکت های مخابرات استانی که با مشارکت شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP) صورت گرفته است پیش از این به ازای هر دقیقه اتصال 50 ریال بود که این تعرفه به 36 ریال کاهش یافت.
طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به شرکت مخابرات ایران نیز ابلاغ شده است مشترکان باید بابت اتصال به اینترنت برای هر دقیقه 36 ریال از طریق قبوض تلفن ثابت خود به شرکت مخابرات بپردازند که طبق توافق صورت گرفته و با وجودی که ارائه این خدمات از طریق IN توسط شرکتهای اینترنتی انجام می شود از این مبلغ سهم شرکتهای عرضه کننده اینترنت ۲۵ ریال و سهم شرکت مخابرات ایران ۱۱ ریال خواهد بود.
تاکنون حدود 9 سرویس از طریق شبکه IN به مشترکان مخابرات ارائه شده است که از جمله آن می توان به سرویس مکالمه اعتباری، مکالمه رایگان، شبکه خصوصی مجازی، شماره اختصاصی، شماره فراگیر، مشاوره تلفنی، نظرسنجی تلفنی و انتقال شماره اشاره کرد. اینترنت هوشمند نیز یکی از کاربردهای خدمات مشاوره تلفنی است و تمام خدماتی که شرکتها از طریق شبکه هوشمند به کاربران ارائه میکنند با استفاده از این سرویس انجام پذیر است.
گفته می شود هم اکنون بیشترین متقاضی شبکه IN مربوط به سرویس اینترنت هوشمند است و مابقی سرویس ها متقاضیان کمتری دارند.
پیش از این نیز شرکت ارتباطات زیرساخت شبکه سراسری IN را راه اندازی کرد تا ارائه سرویس های مختلف IN در 30 استان و 1015 شهر کشور از طریق شرکت های مخابرات استانی با هماهنگی زیرساخت انجام شود و صورتحسابگیری این خدمات به صورت متمرکز در شبکه زیرساخت محاسبه شود که این طرح به علت راه اندازی شبکه جدید NGN فعلا اجرایی نشده است.
کارشناسان معتقدند که راهاندازی شبکه IN با خدمات ارزش افزودهای که در اختیار مشترکان قرار میدهد از ابعاد مختلف میتواند برای مخابرات، مردم و همچنین سازمانها و نهادهای فعال درعرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحولی چشمگیر و اساسی محسوب شود.
مزایای خاص IN برای کاربران
کاربرد هر یک از این خدمات مزایای خاصی را برای مشترکان دارد برای مثال خدمات ارزش افزوده شامل مکالمات انبوه، شماره اختصاصی و شماره فراگیر به گونهای طراحی شدهاند که کاربران را از شمارهگیری مجدد برای تماس با مخاطب مورد نظر بی نیاز میکند و با همان یک بار شمارهگیری امکان تماس را با مخاطب فراهم میکند که این موضوع علاوه بر افزایش ضریب موفقیت مکالمات که یکی از شاخصهای پیشرفت و کارایی در مخابرات محسوب میشود، نیاز به سرمایهگذاری مضاعف، برای توسعه ظرفیت ارتباطات را نیز کاهش میدهد.
ازسوی دیگر خدماتی از قبیل مکالمه رایگان، اینترنت هوشمند، نظرسنجی، شبکه خصوصی مجازی و مشاوره تلفنی به فعالان عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور این فرصت را خواهد داد تا ضمن شناسایی و جذب مشتریان مورد نظر امکان معرفی و ارائه خدمات و محصولات خود را در سراسر کشور به دست آورند.
با این حال پیش بینی می شود بازنگری در تعرفه اینترنت هوشمند و کاهش قیمت آن باعث افزایش میزان تقاضا از سوی مصرف کنندگان این شبکه شود و کارشناسان معتقدند سازمان تنظیم مقررات باید به دیگر سرویس های این شبکه از حیث کاربرد توجه کند و تعرفه آنها را نیز مورد بازنگری قرار دهد.
تاکنون حدود 9 سرویس از طریق شبکه IN به مشترکان مخابرات ارائه شده است که از جمله آن می توان به سرویس مکالمه اعتباری، مکالمه رایگان، شبکه خصوصی مجازی، شماره اختصاصی، شماره فراگیر، مشاوره تلفنی، نظرسنجی تلفنی و انتقال شماره اشاره کرد. اینترنت هوشمند نیز یکی از کاربردهای خدمات مشاوره تلفنی است و تمام خدماتی که شرکتها از طریق شبکه هوشمند به کاربران ارائه میکنند با استفاده از این سرویس انجام پذیر است.
گفته می شود هم اکنون بیشترین متقاضی شبکه IN مربوط به سرویس اینترنت هوشمند است و مابقی سرویس ها متقاضیان کمتری دارند.
پیش از این نیز شرکت ارتباطات زیرساخت شبکه سراسری IN را راه اندازی کرد تا ارائه سرویس های مختلف IN در 30 استان و 1015 شهر کشور از طریق شرکت های مخابرات استانی با هماهنگی زیرساخت انجام شود و صورتحسابگیری این خدمات به صورت متمرکز در شبکه زیرساخت محاسبه شود که این طرح به علت راه اندازی شبکه جدید NGN فعلا اجرایی نشده است.
کارشناسان معتقدند که راهاندازی شبکه IN با خدمات ارزش افزودهای که در اختیار مشترکان قرار میدهد از ابعاد مختلف میتواند برای مخابرات، مردم و همچنین سازمانها و نهادهای فعال درعرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحولی چشمگیر و اساسی محسوب شود.
مزایای خاص IN برای کاربران
کاربرد هر یک از این خدمات مزایای خاصی را برای مشترکان دارد برای مثال خدمات ارزش افزوده شامل مکالمات انبوه، شماره اختصاصی و شماره فراگیر به گونهای طراحی شدهاند که کاربران را از شمارهگیری مجدد برای تماس با مخاطب مورد نظر بی نیاز میکند و با همان یک بار شمارهگیری امکان تماس را با مخاطب فراهم میکند که این موضوع علاوه بر افزایش ضریب موفقیت مکالمات که یکی از شاخصهای پیشرفت و کارایی در مخابرات محسوب میشود، نیاز به سرمایهگذاری مضاعف، برای توسعه ظرفیت ارتباطات را نیز کاهش میدهد.
ازسوی دیگر خدماتی از قبیل مکالمه رایگان، اینترنت هوشمند، نظرسنجی، شبکه خصوصی مجازی و مشاوره تلفنی به فعالان عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور این فرصت را خواهد داد تا ضمن شناسایی و جذب مشتریان مورد نظر امکان معرفی و ارائه خدمات و محصولات خود را در سراسر کشور به دست آورند.
با این حال پیش بینی می شود بازنگری در تعرفه اینترنت هوشمند و کاهش قیمت آن باعث افزایش میزان تقاضا از سوی مصرف کنندگان این شبکه شود و کارشناسان معتقدند سازمان تنظیم مقررات باید به دیگر سرویس های این شبکه از حیث کاربرد توجه کند و تعرفه آنها را نیز مورد بازنگری قرار دهد.
نظر شما