خبرگزاری سلامت آغاز به کار کرد

سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این خبرگزاری اولین خبرگزاری تخصصی در حوزه سلامت است، ادامه داد: نگاه در راه اندازی این خبرگزاری تقویت رسانه ای نظام سلامت برای رسیدن به اهداف سلامت در کشور است.

صاحب امتیاز این خبرگزاری تازه تاسیس، از رسانه ها، اندیشمندان، اهل قلم، دانشگاهیان و جامعه پزشکی برای همکاری با این خبرگزاری دعوت کرد و گفت: هدف ما ایجاد پل ارتباطی بین نهادهای سلامت و مردم با توجه به جایگاه سلامت در قانون اساسی و توجه قوا به این موضوع است.

وی ادامه داد: آدرس اینترنتی خبرگزاری سلامت www.tebna.ir است که اخبار حوزه سلامت وزارت بهداشت، هلال احمر، دانشگاههای علوم پزشکی، ورزش و حتی امور اشتغال و کار را که با سلامت انسان ارتباط دارد پوشش می دهد.

خبرگزاری مهر برای همکاران خود در این رسانه آرزوی موفقیت دارد.