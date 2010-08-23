آمادگی بانکهای صادرات و ملت برای تامین مالی طرحهای ایمیدرو

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تفاهمنامه‌های مبادله شده،‌ قرار است بانک‌های صادرات و ملت در پروژه‌های توسعه‌ای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به صورت مشارکتی یا اعطای وام حضور داشته باشند.

حسن پلارک رئیس هیئت عامل ایمیدرو با برشمردن رسالت توسعه‌ای و سپس واگذاری طرح‌های به اتمام رسیده ایمیدرو، گفت: این سازمان 108 طرح در مراحل مختلف اجرایی در دست دارد که ارزش آن ها به 27هزار و 500 میلیارد تومان می رسد.

وی در عین حال ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی را یادآور شد و افزود: ایمیدرو غیر از مناطق محروم حداکثر مجاز است 49 درصد در پروژه‌ها مشارکت داشته باشد و مابقی باید با حضور بانک‌ها و شرکت های داخلی و خارجی صورت گیرد.

مدیرعامل بانک صادرات نیز با اشاره به دیدار خود از برخی از شرکت‌های صنایع معدنی گفت:‌ با توجه به مزیت‌های اقتصادی و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در این بخش، آمادگی لازم را برای مشارکت در طرح‌های ایمیدرو داریم.

محمد جهرمی تصریح کرد: چنانچه ایمیدرو نحوه مشارکت،‌ واگذاری سهام طرح‌ها و سقف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مورد نظر خود را اعلام کند، ‌بانک صادرات نیز نحوه مشارکت را مشخص خواهد کرد.

وی با تاکید بر آمادگی همه جانبه بانک صادرات برای فعالیت در این حوزه، ادامه داد:‌ می توان بخشی از مشارکت را نیز با تشکیل هلدینگ یا کنسرسیوم هدایت کرد.

جهرمی در عین حال تصریح کرد: هیچ نوع محدودیتی مالی یا مشارکتی برای همکاری با ایمیدرو و اجرای طرح‌ها وجود ندارد.

همچنین مدیر عامل بانک ملت نیز در دیداری جداگانه با رئیس هیئت عامل ایمیدرو با مثبت خواندن دیدگاه خود به حوزه معادن و صنایع معدنی گفت: قرار است بانک ملت بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت این بخش سوق دهد.

علی دیواندری در همین حال بر آمادگی بانک ملت برای اجرای مشترک طرحها تاکید کرد و گفت: هر نوع مساعدتی که برای تامین مالی طرحها به کار گرفته شود، به نفع اقتصاد و پیشرفت کشور خواهد بود.