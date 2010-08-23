به گزارش خبرگزاری مهر، رضاعلی در این باره گفت: در توافقاتی که با "مارکو اوکتایو" داشتیم قرار بود این مربی برزیلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را بپذیرد اما وی در آخرین لحظات در ایمیلی عجیب اعلام کرد به خاطر مشکلات خانوادگی نمی تواند سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران شود.

وی اضافه کرد: این درحالی بود که ما مدت زمان زیادی را برای آمدن او به ایران صرف کردیم و با هیچ گزینه دیگری مذاکره نکردیم . به نظر من کار "اوکتایو"غیرحرفه ای بود. به هرجهت با توجه به زمان باقیمانده تا رقابت های ساحلی عمان باید هر چه زودتر سرمربی تیم را مشخص کنیم و در این راه مذاکره با گزیده های مختلف خارجی را از کشورهای صاحب نام در فوتبال ساحلی در دستور کار قرار داده ایم.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی در ادامه اظهار داشت: به منظور نظارت مسابقات لیگ یک فوتبال ساحلی و همچنین بازدید از امکانات ساحلی بندرعباس جهت برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی فردا به همراه آقای معینی به مدت 4 روز عازم بندرعباس خواهیم شد تا شاهد رقابت های دور دوم لیگ یک فوتبال ساحلی در بندرعباس باشیم.



علی رضا علی در ادامه گفت: به نظر می رسد بندرعباس برای برگزاری رقابت های بین المللی و دیدارهای لیگ برتر فوتبال ساحلی از شرایط مناسبی برخوردارباشد و همچنین با توجه به آب و هوای این شهر ساحلی و انطباق آن با آب و هوای شهرهای جهان که رقابت های ساحلی در آن شهرها برگزار می شود انتخاب مناسبی به نظر می رسد.