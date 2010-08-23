رئیس سازمان تربیت بدنی قول کمک 200 میلیون تومانی به جودو داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعید لو رئیس سازمان تربیت بدنی که قرار بود دوشنبه گذشته از اردوی تیم ملی جودو بازدید کند با یک هفته تاخیر ساعت 11 امروز به همراه حمید سجادی معاون خود و جمعی از مسئولان سازمان تربیت بدنی وارد سالن شهید افراسیابی شد و نزدیک به یک ساعت ضمن تماشای تمرینات تیم های ملی جودو جوانان و بزرگسالان با آنها به گفتگو نشست.

در ابتدای این بازدید ملی پوشان زیر نظر محمد رضا حاج یوسف زاده تمرینات خود را انجام دادند. سپس گرد سعید لو حلقه زدند و آرش میراسماعیلی به نمایندگی از اعضای تیم ملی ضمن خوش آمدگویی به رئیس سازمان تربیت بدنی از وی خواست در مورد آینده قهرمانان که دغدغه اصلی آنان است فکری اساسی کند.

سپس امینی گزارشی از فعالیت جودو و تیم ملی ارائه کرد. رئیس فدراسیون جودو ضمن تشکر از سعیدلو برای در اختیارقراردادن سالن شهید افراسیابی و اختصاص آن به خانه جودو افزود: این جوانان همگی سخت تلاش می کنند تا در آینده باعث سربلندی میهن عزیرمان شوند. هم اکنون در این سالن 500 جودوکار در سنین پایه و در قالب پایگاه قهرمانی فعالیت می کنند و من قول می دهم درچند سال آینده از همین سالن قهرمان جهان و آسیا تحویل جامعه ورزش کشور شود.

درادامه حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی ضمن ارائه گزارشی از نتایج چند سال اخیر جودو اعضای کادر فنی و ملی پوشان را به رئیس سازمان تربیت بدنی معرفی کرد.

در پایان این نشست سعید لو از امینی خواست مبلغی را برای رفع مشکلات مالی اعلام کند که امینی تقاضای 200 میلیون تومان کرد و رئیس سازمان تربیت بدنی هم دستور داد همین امروز این مبلغ برای پرداخت حقوق ملی پوشان و انجام سایر هزینه ها به حساب فدراسیون جودو واریز شود.