راه اندازی شبکه آزمایشگاهی/ هدفمند کردن پژوهشهای دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی مهدی نژاد نوری در مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی شریف در خصوص کمبود تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها افزود: در این رابطه آیین نامه‌های مربوطه تدوین شده که در نشست معاونان پژوهشی در سنندج نهایی و پس از تصویب وزیر علوم ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان در مجلس گفت: این مصوبه می تواند به معنای افق ایجاد موسسات سطح بالا باشد تا بتواند قدرت جذب نخبگان و فارغ التحصیلان را داشته باشد و بدیهی است در این حرکت یک سری جلودار خواهند بود.

مهدی نژاد اظهار داشت: انتظار ما این است که این جلوداری توسط گروهی از نخبگان و برجستگان باشد چرا که بسیاری از مشکلات دانشگاه ما جز با این روش حل نمی‌شود.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم با اشاره به عملکرد دانشگاه صنعتی شریف در قراردادهای پژوهشی گفت: این دانشگاه در این حوزه از نظر کمی و کیفی بسیار بالا عمل کرده است. منظور ما از ارتباط با صنعت به معنای مصطلح نیست بلکه صنعت در تمامی رشته‌ها مدنظر است و تدابیری در این زمینه‌ها اندیشیده شده است.

وی از پژوهانه دکتری به عنوان یکی از اقدامات برای هدفمند کردن پژوهش‌های دانشگاهی در وزارت علوم نام برد و گفت: تاکید ما در وزارت علوم این است که پژوهشهای دانشجویان دکتری باید مورد نیاز جامعه باشد.

مهدی نژاد نوری به شبهاتی که درباره مقالات و نیازمحوری در حوزه تولید علم مطرح است، اشاره و خاطرنشان کرد: پروژه‌ای دارای ارزش است که به درستی مستند شود که یکی از مستندات پروژه و شاخص‌های کیفی نوشتن مقالات است پس ایستگاه توقف ما مقاله نیست.