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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

سکوت فیلمبردار "اینجا تاریک نیست" شد

سکوت فیلمبردار "اینجا تاریک نیست" شد

محمدرضا سکوت فیلمبرداری فیلم سینمایی "اینجا تاریک نیست" به کارگردانی محمدرضا خاکی را برعهده دارد.

داریوش بابائیان تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید این فیلم سینمایی به روزهای پایانی رسیده، تاکنون حضور رضا یزدانی، الناز شاکردوست، مصطفی زمانی، پولاد کیمیایی و نگین سلطانی در این فیلم قطعی شده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی فیلمبرداری "اینجا تاریک نیست" 11 شهریور در تهران آغاز می‌شود. بعد از پایان سکانس‌های مربوط به تهران گروه تولید راهی بندرعباس می‌شوند. محمدرضا سکوت مدیر فیلمبرداری این فیلم سینمایی است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: مدیر تولید: فهیمه ساعی، طراح صحنه: امیر بنایی، طراح گریم: ایرج امیدواری، مدیر تدارکات: اسماعیل کردی، محصول موسسه شکوفا فیلم.

"اینجا تاریک نیست" در تهران، بندرعباس، چابهار و سد کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود. این فیلم با حمایت و همکاری وزارت نیرو ساخته می‌شود.

کد مطلب 1138799

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