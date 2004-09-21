دانش آموزان متاهل مي توانند در مدارس روزانه ادامه تحصيل دهند

دكتر حسين احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بر اساس ماده 53 آيين نامه اجرايي مدارس دانش آموزان متاهل مي توانند در صورت نداشتن شرايط سني يا طبق مقررات در امتحانات متفرقه شركت كنند و يا در مدارس بزرگسالان به تحصيل ادامه دهند.

وي با اشاره به اينكه حداكثر سن ثبت نام دانش آموزان مدارس روزانه در پايه اول ابتدايي 9 سال است ، گفت : حداكثر سن در مقطع ابتدايي در پايه دوم ، سوم ، چهارم و پنجم به ترتيب 10 ، 11 ، 12 و 13 سال ، در مقطع راهنمايي تحصيلي در پايه اول ، دوم و سوم به ترتيب 14 ، 15 و 16 سال و در مقطع متوسطه در پايه اول ، دوم و سوم به ترتيب 17 ، 18 و 19 سال است.

مديركل ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش همچنين با تاكيد بر اينكه ارزشيابي توصيفي در سال تحصيلي آينده به پايه دوم ابتدايي نيز راه مي يابد ، اظهار كرد : تمام دانش آموزاني كه در سال اول ابتدايي با ارزشيابي توصيفي به پايه بالاتر راه يافته اند در سال دوم ابتدايي نيز تحت پوشش ارزشيابي توصيفي قرار مي گيرند.