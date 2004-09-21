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۳۱ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۴۶

مدير كل ارزشيابي تحصيلي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با " مهر " :

دانش آموزان متاهل مي توانند در مدارس روزانه ادامه تحصيل دهند

مدير كل ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش گفت : دانش آموزان متاهل در صورت داشتن شرايط سني مي توانند در مدارس روزانه ثبت نام كرده و با رعايت سادگي كامل و خودداري از ابراز مسائل ازدواج با ديگر دانش آموزان در كلاس هاي درس مدارس روزانه حضور يابند.

دكتر حسين احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بر اساس ماده 53 آيين نامه اجرايي مدارس دانش آموزان متاهل مي توانند در صورت نداشتن شرايط سني يا طبق مقررات در امتحانات متفرقه شركت كنند و يا در مدارس بزرگسالان به تحصيل ادامه دهند.

 

وي با اشاره به اينكه حداكثر سن ثبت نام دانش آموزان مدارس روزانه در پايه اول ابتدايي 9 سال است ، گفت : حداكثر سن در مقطع ابتدايي در پايه دوم ، سوم ، چهارم و پنجم به ترتيب 10 ، 11 ، 12 و 13 سال ، در مقطع راهنمايي تحصيلي در پايه اول ، دوم و سوم به ترتيب 14 ، 15 و 16 سال و در مقطع متوسطه در پايه اول ، دوم و سوم به ترتيب 17 ، 18 و 19 سال است.

 

مديركل ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش همچنين با تاكيد بر اينكه ارزشيابي توصيفي در سال تحصيلي آينده به  پايه دوم ابتدايي نيز راه مي يابد ، اظهار كرد : تمام دانش آموزاني كه در سال اول ابتدايي با ارزشيابي توصيفي به پايه بالاتر راه يافته اند در سال دوم ابتدايي نيز تحت پوشش ارزشيابي توصيفي قرار مي گيرند.

 

کد مطلب 113880

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