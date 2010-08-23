خبرهای کوتاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس در جریان اردوی یکشنبه شب تیم در هتل اسپیناس اعلام کرد، در پایان فصل بازیکنی که رکورد معرفی‌شدن به عنوان بهترین بازیکن هر بازی را در اختیار بگیرد، به عنوان بهتربن بازیکن فصل پرسپولیس، یک دستگاه پراید هدیه می‌گیرد. کاشانی این پاداش را با مشورت علی دایی انتخاب و در جمع بازیکنان اعلام کرد.

حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس از علیرضا حقیقی به دلیل رفتار جوانمردانه و حرفه ای که در دیدار مقابل راه آهن انجام داد تقدیر و تشکر کرد. حقیقی که در بازی قبلی پرسپولیس مقابل راه آهن شهرری در اقدامی بازوبند کاپیتانی تیم را بر بازوی شیث‌ رضایی بسته بود مورد تشویق قرار گرفت. این اتفاق در جلسه‌ای که شب گذشته برگزار شد، رخ داد.



جلسه آنالیز بازی‌های تیم فوتبال شاهین بوشهر در اردوی سرخپوشان برگزار شد. کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در این جلسه با نمایش فیلم‌هایی برای بازیکنان، برخی مسایل فنی را برای آنها تشریح کردند.

در آستانه ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس قصد دارند تا از یک مرکز خیریه که ترجیحا یکی از سازمان های نگهداری از کودکان بی سرپرست و ایتام است بازدید کنند. با هماهنگی‌های انجام شده از سوی علیپور مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، بازیکنان قصد دارند هدایایی را نیز به عنوان یادبود به کودکان این مرکز هدیه دهند. این بازدید بعد از بازی با شاهین بوشهر و قبل از سفر به اهواز انجام خواهد شد.