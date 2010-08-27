همایش فلسفه بستری برای تبادل اندیشه درمورد چالشهای امروز است

دکتر محمد توحیدفام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و نقش آن در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: بحثی که در موضوع اصلی این همایش مورد توجه واقع شده تنها معرفی فلسفه ایرانی نیست بلکه با توجه به تم اصلی همایش که نظر و عمل است در این همایش سعی شده آخرین دستاوردهای اندیشمندان دنیا درباره مباحث فلسفی عرضه شود .

وی افزود: البته با توجه به قدمت مباحث فلسفی در ایران و بهره مندی ان از پشتوانه های فکری و آکادمیک، بطور قطع این همایش هم فرصت مناسبی برای معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان وهم فرصت مغتنمی برای آگاهی از آخرین دستاوردهای بشری در این زمینه و نیز تبادل افکار و عقاید فلسفی ایران و جهان است به گونه ای که زمینه ارتقاء و تحقق کرامت انسانی فراهم شود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد در مورد موضوع این همایش که ارتباط میان نظر و عمل فلسفی است و اینکه این موضوع تاچه اندازه می‎تواند در کاربردی کردن و وجاهت عام دادن به فلسفه مؤثر واقع شود نیز گفت: انتخاب این موضوع حکایت از یک بینش عمیق در این حوزه دارد که خیلی‎ها فکر می‎کنند مباحث فلسفی تنها به یک سری از مباحث نظری اختصاص داشته و این مباحث هیچ جایگاه عملی در زندگی روزمره ما ندارند البته این دیدگاه فقط به جامعه ما اختصاص ندارد وخیلی‎ها در دنیا به این نکته اشاره می کنند.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: اما اختصاص دادن موضوع این همایش به نظر و عمل می‌خواهد این سخن را بازگو کند که فلسفه فقط یک سلسله مباحث نظری نیست بلکه نقش عمده‎ای در حوزه عمل به ویژه توسعه حقوق انسانی برعهده دارد به گونه ای که در دنیای امروز نمی‏توان رشته علمی را در نظر گرفت که هیچ بینش فلسفی در آن وجود نداشته باشد.

توحیدفام درباره نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفه پژوهان ایرانی با فلسفه پژوهان دیگر فرهنگها اظهارداشت: به هرحال امروزه ارتباطات حرف اول را در دنیا می‎زند. یعنی باید برای برقراری این ارتباط فضایی برای گفتگو حداقل بین صاحبنظران آن حوزه‎ها وجود داشته باشد .

وی گفت: همایش روز جهانی فلسفه که چند سالی است از سوی یونسکو در کشورهای مختلف جهان برگزار می‎شود فرصتی برای محافل آکادمیک ملتها ایجاد کرده که اندیشمندان کشورهای مختلف در یک فضای دوستانه دور هم جمع شده و به تبادل افکار و عقاید در ارتباط با مباحث فلسفی مرتبط با زندگی انسانها بپردازند.

توحید فام افزود: بطور قطع این همایش زمینه آشنایی اندیشمندان ما با آراء و نظرات اندیشمندان خارجی و بسط و گسترش تعامل فرهنگ و تمدنها را فراهم می کند. البته نباید فراموش کرد که فلسفه ایرانی جایگاه شناخته شده ای در دنیا دارد. با این وجود این قبیل همایشها فضایی را فراهم می سازند تا هم اندیشمندان داخلی بتوانند اندیشه‎های جدید خود و به نوعی فلسفه معاصر ایرانی را در بین صاحبان فلسفه و اندیشه دنیا مطرح کنند و هم می تواند بستر مناسبی برای ممارست فکری درباره چالشهای عمده جهان امروز باشد.