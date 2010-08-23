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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

اتمام فاز اول واکسیناسیون تب برفکی در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی از اتمام فاز نخست واکسیناسیون تب برفکی در استان خبر داد.

مجید روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: همزمان با سراسر کشور کلیه دامهای سبک و سنگین استان خراسان شمالی توسط دامپزشکان واکسینه شدند.

وی تعداد دامهای واکسینه شده را یک میلیون و شش هزار و 952 رأس دام اعلام کرد و گفت: در این اقدام شربت ضد انگل نیز بین دامداران عشایر شهرستان و عشایر مهمان توزیع شد.
 
وی همچنین از توقیف شش دستگاه خودروی حامل دام غیر مجاز با حمل 179 رأس دام به کشتارگاه بجنورد خبر داد و بیان کرد: این تعداد دستگاه حامل دامهای غیر مجاز به همراه پنج دستگاه دیگر برای رسیدگی به مقامات قضایی ارجاع داده شد.
 
وی افزود: مقدار دو هزار و 545 کیلو گوشت در کشتارگاه در عین بازرسی غیر قابل مصرف تشخیص داده شد و توسط مأموران این اداره کل همه لاشه ها معدوم شدند.
 
روحانی نیا اظهار داشت: در بازرسی های مأموران دامپزشکی مقدار 413 کیلو گرم گوشت و سه هزار و 507 لیتر شیر و سایر فرآورده های خام دامی از سطح شهر جمع آوری و ضبط و معدوم شد.
 
کد مطلب 1138819

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