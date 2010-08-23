مجلس درپی راهکار جبران کاهش ساعت کار/ دورکاری باید پخته شود

محمدابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان راهکار جبران کاهش ساعت کاری در ماه رمضان گفت : دورکاری که از سوی دولت به عنوان راهکار ارائه شده ، یک روش برای جبران کاهش ساعات کاری است و چون جدیدا به فرهنگ اداری کشور ما افزوده شده با سئوالات و شبهاتی روبرو است.

وی تاکید کرد: برنامه دورکاری قطعا به کار کارشناسی جدی تر نیاز دارد تا پخته تر با چارچوب های مشخص و روشن شود.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی معتقد است، دورکاری اقدامی است که با سیستم اداری کشور که هدفش خلوت کردن ادارات و شهرها است، همخوانی دارد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در بیان اینکه ایا دورکاری شامل حال همه مشاغل در کشور می شود، اظهارداشت: دورکاری بسته به شغل افراد باید تعریف شود و فقط در مورد مشاغلی که می توان دورکاری کرد، امکان پذیر است به عنوان مثال یک پرستار نمی تواند دورکاری کند. یا مثلا شما به عنوان یک خبرنگار ه نمی توانید دورکاری کنید.

به اعتقاد نکونام اصل دورکاری کارخوبی است و دولت اکنون در ابتدای کار است و این برنامه باید پخته تر شود.

وی درباره مشکل قانونی کاهش زمان کار در ماه رمضان بدون جبران آن نیز گفت: به دنبال جبران، زمان کاهش داده شده هستیم.