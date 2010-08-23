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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

نکونام با مهر مطرح کرد:

مجلس درپی راهکار جبران کاهش ساعت کار/ دورکاری باید پخته شود

مجلس درپی راهکار جبران کاهش ساعت کار/ دورکاری باید پخته شود

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در پی یافتن راهکار قانونی برای جبران ساعت کار کاهش یافته در ماه رمضان است، گفت: دورکاری طرح و برنامه ای است که قطعنا نیاز به کار کارشناسی جدی دارد که پخته تر شود.

محمدابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان راهکار جبران کاهش ساعت کاری در ماه رمضان گفت : دورکاری که از سوی دولت به عنوان راهکار ارائه شده ، یک روش برای جبران کاهش ساعات کاری است و چون جدیدا به فرهنگ اداری کشور ما افزوده شده با سئوالات و شبهاتی روبرو است.

وی تاکید کرد: برنامه دورکاری قطعا به کار کارشناسی جدی تر نیاز دارد تا پخته تر با چارچوب های مشخص و روشن شود.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی معتقد است، دورکاری اقدامی است که با سیستم اداری کشور که هدفش  خلوت کردن ادارات و شهرها است، همخوانی دارد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در بیان اینکه ایا دورکاری شامل حال همه مشاغل در کشور می شود، اظهارداشت: دورکاری بسته به شغل افراد باید تعریف شود و فقط در مورد مشاغلی که می توان دورکاری کرد، امکان پذیر است به عنوان مثال یک پرستار نمی تواند دورکاری کند. یا مثلا شما به عنوان یک خبرنگار ه نمی توانید دورکاری کنید.

به اعتقاد نکونام اصل دورکاری کارخوبی است و دولت اکنون در ابتدای کار است و این برنامه باید پخته تر شود.

وی درباره مشکل قانونی کاهش زمان کار در ماه رمضان بدون جبران آن نیز گفت: به دنبال جبران، زمان کاهش داده شده هستیم.

کد مطلب 1138828

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