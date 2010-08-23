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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

کریستین پانوچی کفش ها را آویخت

کریستین پانوچی کفش ها را آویخت

در فاصله یک هفته مانده به آغاز رقابت های سری آ فوتبال ایتالیا کریستین پانوچی به دوره فوتبالی 19 ساله خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 37 ساله در گفتگو با اسکای اسپورتس اظهار داشت: بعد از کلی فکر و مشورت کردن، تصمیم گرفتم به فوتبال خود پایان دهم. در حال حاضر پیشنهادهایی از باشگاه های آمریکایی دارم اما وقتی انگیزه ندارم همان بهتر که کفش های خود را بیاویزم.

پانوچی افزود: من نخستین بازیکن ایتالیایی هستم که با رئال مادرید فاتح رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شده که این از نظر من بزرگ ترین اتفاق دوران بازیگری ام است. در اینجا از تمامی باشگاه ها، مربیان و همبازیان پیشینم و بویژه فابیو کاپلو به دلیل سال های فوق العاده ای که با هم داشتیم، تشکر می کنم.

کریستین پانوچی سابقه بازی در تیم های باشگاهی جنوآ ، میلان، رئال مادرید، اینتر، موناکو، رم و پارما را در کارنامه دارد. این بازیکن 57 بازی هم برای تیم ملی ایتالیا انجام و 4 گل به ثمر رسانده است.

کد مطلب 1138832

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