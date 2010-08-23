صنایع دستی در روستاهای گلستان آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این طرح با هدف اشتغال زایی، پر کردن اوقات فراغت جوانان و آموزش زنان روستایی و همچنین رشد و ترویج و احیا صنایع دستی روستایی اقدام به آموزش صنایع دستی در روستاهای مختلف این استان شده است.

وی اظهار داشت: رشته های جاجیم بافی، رودوزیهای سنتی، ابریشم بافی، قلاب بافی، سوزندوزی بلوچ، دوخت لباسهای محلی در روستاهای برفتان، حکیم آباد، قلعه قافه زیارت، سرکلاته، آهنگر محله و قرن آباد آموزش داده می شود.

وی یادآور شد: در پایان این دوره ها، آزمون کتبی و عملی این دوره های آموزشی برگزار شده و به هنر آموختگان گواهینامه دوره اعطا می گردد.



پورمهدی خاطرنشان کرد: همچنین با هدف ارتقا سطح علمی مربیان صنایع دستی و هماهنگی و یکسان سازی نحوه آموزش ها و رفع مشکلات احتمالی، این دوره های به آموزی برگزار شد.



وی افزود: این دوره در رشته های طراحی سنتی، رودوزیهای سنتی و رنگرزی طبیعی به مدت 5 روز در مرکز آموزش شهرستان گرگان برگزار شد.

معاون هنرهای سنتی میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: با برگزاری این دوره ها، زمینه جهت اعتلای هر چه بیشتر هنر- صنعت استان گلستان فراهم خواهد شد.



وی از تخصیص تاکنون 47 فقره بن خرید صنایع دستی از سوی بانک های تجارت و ملی استان گلستان به خرید صنایع دستی و فرش خبر داد.

معاون هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران مبنی براختصاص بن خرید صنایع دستی در سبد جوایز غیر نقدی بانکها، برخی بانکهای دولتی و خصوصی مکلفند که از محل حسابهای قرص الحسنه پس انداز ،قسمتی از جوایز را به خرید صنایع دستی اختصاص دهند.



پورمهدی افزود: این اقدام به منظور حمایت از تولید هنرهای دستی و صنعتگران کشور و قرار گرفتن صنایع دستی در سبد خرید خانواده ها و عمومیت دادن فرهنگ و خرید تولیدات فرهنگی و هنرهای داخلی صورت گرفته است.



وی تصریح کرد: بر همین اساس تا کنون تعداد 47 فقره بن در مجموع بمیلغ 167 میلیون ریال از سوی بانکهای تجارت و ملی استان گلستان جهت خرید صنایع دستی و فرش اختصاص یافته است.



پورمهدی اظهار امیدواری کرد: با این اقدام گام مثبتی جهت ترویج وتبلیغ و رونق صنایع دستی گلستان برداشته شود.