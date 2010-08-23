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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

صنایع دستی در روستاهای گلستان آموزش داده می شود

صنایع دستی در روستاهای گلستان آموزش داده می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی گلستان گفت: رشته های مختلف صنایع دستی در روستاهای استان آموزش داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این طرح  با هدف اشتغال زایی، پر کردن اوقات فراغت جوانان و آموزش زنان روستایی و همچنین رشد و ترویج و احیا صنایع دستی روستایی اقدام به آموزش صنایع دستی در روستاهای مختلف این استان شده است.

وی اظهار داشت: رشته های جاجیم بافی، رودوزیهای سنتی، ابریشم بافی، قلاب بافی، سوزندوزی بلوچ، دوخت لباسهای محلی در روستاهای برفتان، حکیم آباد، قلعه قافه زیارت، سرکلاته، آهنگر محله و قرن آباد آموزش داده می شود.
 
وی یادآور شد: در پایان این دوره ها، آزمون کتبی و عملی این دوره های آموزشی برگزار شده و به هنر آموختگان گواهینامه دوره اعطا می گردد.  
  
پورمهدی خاطرنشان کرد: همچنین با هدف ارتقا سطح علمی مربیان صنایع دستی و هماهنگی و یکسان سازی نحوه آموزش ها و رفع مشکلات احتمالی، این دوره های به آموزی برگزار شد.
 
وی افزود:  این دوره در رشته های طراحی سنتی، رودوزیهای سنتی و رنگرزی طبیعی به مدت 5 روز در مرکز آموزش شهرستان گرگان برگزار شد.
 
معاون هنرهای سنتی میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: با برگزاری این دوره ها، زمینه جهت اعتلای هر چه بیشتر هنر- صنعت استان گلستان فراهم خواهد شد. 
  
وی از تخصیص تاکنون 47 فقره بن خرید صنایع دستی از سوی بانک های تجارت و ملی استان گلستان به خرید صنایع دستی و فرش خبر داد.
 
معاون هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران مبنی براختصاص بن خرید صنایع دستی در سبد جوایز غیر نقدی بانکها، برخی بانکهای دولتی و خصوصی مکلفند که از محل حسابهای قرص الحسنه پس انداز ،قسمتی از جوایز را به خرید صنایع دستی اختصاص دهند.

پورمهدی افزود: این اقدام به منظور حمایت از تولید هنرهای دستی و صنعتگران کشور و قرار گرفتن صنایع دستی در سبد خرید خانواده ها و عمومیت دادن فرهنگ و خرید تولیدات فرهنگی و هنرهای داخلی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس تا کنون تعداد 47 فقره بن در مجموع بمیلغ 167 میلیون ریال از سوی بانکهای تجارت و ملی استان گلستان جهت خرید صنایع دستی و فرش اختصاص یافته است.
 
پورمهدی اظهار امیدواری کرد: با این اقدام گام مثبتی جهت ترویج وتبلیغ و رونق صنایع دستی گلستان برداشته شود.
کد مطلب 1138842

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