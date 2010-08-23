آمار خالص مهاجرت در استان یزد سالانه حدود 40 هزار نفر است

محمدرضا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار موجود، طی سال گذشته 100 هزار نفر وارد استان یزد شده و 60 هزار نفر از این استان خارج شده ‌اند که خالص مهاجرت در این استان 40 هزار نفر برآورد شده است.

وی افزود: بیشتر افرادی که از استان یزد خارج شده ‌اند، قشر نخبه و تحصیلکرده این استان بوده‌ اند و بیشتر مهاجران به استان یزد را نیز افراد جویای کار تشکیل می دهند.

بابایی همچنین با اشاره به اقدامات استان یزد در زمینه اشتغالزایی عنوان کرد: در استان یزد در زمینه تولید اشتغال اقدامات بسیار خوبی انجام شده اما مهاجرپذیری در بخش کارگری در این استان بسیار بالاست از سویی مهاجران به ویژه اتباع بیگانه، فرهنگ کار در این استان را تغییر داده‌ اند.

وی افزود: بسیاری از جوانهای یزدی اکنون حتی حاضر نیستند کارهایی سبکتر از آنچه که اکنون اتباع بیگانه افغانی انجام می‌ دهند را بپذیرند و در آن زمینه مشغول فعالیت شوند.

بابایی بیان داشت: با خروج اتباع بیگانه از بازار کار استان یزد ممکن است مقطعی کوتاه لطمه‌ ای به استان وارد شود اما با گذشت زمانی کوتاه، وضعیت اشتغال به ویژه اشتغال جوانان در این استان تثبیت خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: آخرین آمار بیکاری کشوری 9 درصد بوده که استان یزد رتبه هفتم در آمار بیکاری پایین در کشور را داراست.

وی همچنین با اشاره به سرمایه ‌گذاری خارجی در استان یزد اظهار داشت: استان یزد به لحاظ زیرساختها به ویژه در بخش آب دارای مشکلات بسیاری است و هم‌ اکنون حتی برای احداث یک واحد کوچک نیز آب نداریم از اینرو به ‌رغم اشتیاق بسیار زیاد برای جذب سرمایه‌ گذاران خارجی در بخش صنعت، زمینه مساعدی برای انجام این کار نداریم.

بابایی ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته بلکه بالعکس همچنان به دنبال سرمایه‌ گذاران خوب در بخشهای مختلف هستیم به نحوی‌ که به تازگی قرارداد سرمایه‌ گذاری شرکت بونت برای بهره‌ مندی استان یزد از دانش لعاب سرامیک منعقد شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه هم ‌اکنون 34 واحد فعال و 36 واحد در حال احداث در صنعت کاشی و سرامیک در استان یزد داریم و 50 درصد تولیدات کاشی و سرامیک کشور در استان یزد صورت می‌ گیرد، در بخش لعاب نیز نباید عقب بمانیم به همین دلیل با شرکت بونت عقد قرارداد کردیم و به‌ زودی در این زمینه یک واحد در کنار یکی از کارخانجات بزرگ کاشی و سرامیک استان یزد مستقر خواهد شد.