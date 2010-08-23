اصرار بر احیای کارخانه چیت سازی مشکلات را تشدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد نجفی تروجنی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات کارخانه چیت سازی بهشهر اظهار داشت: خرید کارخانه چیت سازی بهشهر در دهه هفتاد توسط مالکان فعلی آن به گونه ای غیر کارشناسانه بود.

وی افزود: وضع کارخانه در آن زمان نگران کننده بود و با تفکر احیا و نوسازی، اقدام به خرید چیت سازی نکردند.

نجفی با اشاره به اینکه دولت نهم بر اساس این ذهنیت که چیت سازی نماد بهشهر است، تصمیم براحیا گرفت، یادآور شد: اصرار بر احیاء چیت سازی صرفا بحران را تشدید می کند.

وی گفت: اگرچه حدود سه هزار نیروی انسانی که بیکار شده اند، نرخ بیکاری را افزایش داده اما بهشهر به لحاظ داشتن پتانسیل جهت ایجاد اشتغال با آمل برابری می کند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه تکنولوژی ریسندگی 10 سال قبل درحال حاضر جوابگو نیست، یادآور شد : با شش تن تولید روزانه و قیمت های نازل، این کارخانه راه به جایی نمی برد و این صنعت با این وضع تولید توجیه اقتصادی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران جریمه تاخیر در پرداخت مطالبات خود را خواستار هستند.

نجفی با بیان اینکه بهشهر در آستانه مشکلات بیشتری قرار دارد، اظهار داشت: مردم مدافع 350 کارگر چیت سازی هستند که ممکن است مشکلاتی ایجاد شود و تداوم این مسئله خطرساز است.

مدیرعامل کارخانه چیت سازی بهشهر گفت: طرح احیاء چیت سازی به اداره کل صنایع ارائه شده که از نظر فنی مورد قبول واقع شده است.

بهروز امینیان با بیان اینکه اموال شرکت به عنوان منابع برای بهسازی در محل شهرک صنعتی وجود دارد، تصریح کرد: 12 میلیارد تومان هزینه طرح در محل جدید در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه کارخانه چیت سازی چیزی به عنوان بدهی 10 ساله به کارگران ندارد، یادآور شد: در سال 84 بدهی ها پرداخت و تسویه حساب شد.

امینیان با بیان اینکه از سال 86 نسبت به بازنشستگی کارگران اقدام کردیم، افزود: این اقدام را نسبت به کارگرانی انجام داده ایم که 10 سال کار نکرده و حتی در داخل کارخانه حضور نداشته و حقوق هم گرفته اند و لذا صاحبان چیت سازی و تامین اجتماعی بزرگترین ضررکنندگان هستند.