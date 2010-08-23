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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

آدرین برودی گزینه اول بازی در " چهار شگفت انگیز"

آدرین برودی گزینه اول بازی در " چهار شگفت انگیز"

آدرین برودی گزینه اول بازی در بازسازی فیلم " چهار شگفت انگیز" است.

به گزارش مهر از امپایر آنلاین پس از آنکه استودیوی پارامونت مدت ها این پروژه را متوقف نگه داشت گویا مراحل پیش تولید آن به زودی آغاز می شود و آدرین برودی گزینه اصلی ایفای نقش نخست این فیلم است.

از جاناتان ریس مه یرز نیز به عنوان جانشین احتمالی برودی نام برده می شود.برودی که اخیرا بازی در فیلمی از محصولات استودیوی فاکس قرن بیستم با عنوان " نابودگران" را به پایان رسانده فرصتی مناسب دارد تا با حضور در این فیلم جایگاه خود را به عنوان بازیگری مناسب فیلم های تجاری هم تثبیت کند.

آدرین برودی در فیلم هایی چون " پیانیست" و " ژاکت" به ایفای نقش پرداخته و برای " پیانیست" جایزه اسکار دریافت کرد.

کد مطلب 1138848

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