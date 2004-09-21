جشن ميلاد امام حسين (ع) در عربستان سعودي و پاكستان

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، گروه‌ هايي از محبان اهل بيت (ع ) و سخنرانان در مساجد تزئين شده شيعي در عربستان سعودي اين روز را گرامي داشتند. در الجروضيه از روز دوم شعبان به مدت سه روز مراسم جشن و گراميداشت اين روزهاي فرخنده برنامه ‌ريزي شده است.



حسينيه الجعفريه در شهر العشا نيز شاهد حضور صدها نفر از شيفتگان اهل بيت (ع ) و روحانيون در اين مكان بود. شيخ سامي البراهيم، شيخ توفيق السلطان، عادل امير، سيد محمد باقر بن آيت ‌الله سيد طاهر السلمان و شيخ عبدالله سعاد در اين مراسم به مداحي و ذكر اهل بيت(ع‌ ) پرداختند.



همچنين در شهر الهفوف مراسمي با نام حفل‌النور در حسينيه المحمديه برگزار گرديد. اين مراسم با تلاوت آياتي از قرآن توسط شيخ ابراهيم البراهيم آغاز شد و با سخنراني شيخ حامد ابونصر ادامه يافت. وي در پايان با خواندن دعاي اباعبدالله (ع ‌) مراسم را ختم كرد.



در شهرهاي مختلف پاكستان نيز مشتاقان و مخلصان اهل بيت عصمت و طهارت(ع ) در جشن‌هاي ولادت باسعادت سيدالشهدا(ع ) شركت كردند. حجت الاسلام موسوي رهبر جنبش فقه جعفريه، هفته جاري را در كشور پاكستان به عنوان هفته « ولايت محمد و آل محمد (‌ص‌ ) اعلام كرد. در اسلام آباد، پايتخت پاكستان، راولپندي و ديگر شهرهاي اين كشور مردم با برنامه‌ريزي مجالس جشن، گردهمايي‌ و سمينارهاي مختلف اين هفته را گرامي مي دارند.



سخنرانان، واعظين و ذاكرين اهل بيت (ع ) در مجالس جشن ولادت امام حسين (ع ) با توسل به اين امام همام براي رستگاري و موفقيت در هر دوجهان تأكيد كردند. در اسلام‌آباد دبير شوراي برگزاري مراسم هفته ولاي محمد و آل محمد در مجلس جشن هيئت حضرت ولي عصر (عج) به سخنراني پرداخت.



همچنين مجالس جشني در مساجد و حسينيه‌هاي اين شهر از جمله حسينيه‌هاي خديجه كبري ( ‌س) و امام موسي كاظم (ع )‌، مسجد جعفريه، مسجد امام علي النقي (ع ) و ساير مساجد اسلام‌آباد برگزار شد.



در مراسم جشني در ايالت پنجاب، سيد ابن علي كاظمي به ذكر فضائل امام حسين (ع ) پرداخت. همچنين مردم پاكستان در ساير شهرهاي اين كشور مانند لاهور، كراچي، قويتا، لاركانا، گادجي و پيشاور روز ميلاد امام حسين (ع ) را به جشن و شادي پرداختند.

