دستگاه تشخیص بیماریهای قلبی طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سامانه در قالب پایان نامه دکتری همایی نژاد یکی از دانشجویان گروه تحقیقاتی قلب و عروق دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به انجام رسیده است.

این سامانه با عنوان توسعه الگوریتم های شناسایی آریتمی های قلبی طراحی شده و در سیستم پردازش، تحلیل و آشکارساز بیماری از سیگنال الکتروکاردیوگرام و سایر داده ها قابل اندازه گیری است.

در این پایان نامه الگوریتم های تشخیص بیماری های قلبی طراحی شده و نمونه آزمایشگاهی تجهیزات لازم طراحی و ساخته شده است.

گروه تحقیقاتی قلب و عروق دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از سال 83 تاکنون فعالیت خود را در زمینه تشخیص بیماری های قلبی آغاز کرده است.

تشخیص بیماری قلبی بخشی از شاخه تشخیص عیب سیستم های دینامیکی است که از زمینه های فعالیت گرایش دینامیک و کنترل در دانشکده های مختلف مهندسی محسوب می شود در تشخیص بیماری های قلبی از کمیت های قابل اندازه گیری نظیر سیگنال الکتروکاردیوگرام، فونوکاردیوگرام فشارخون و ضربان قلب استفاده می شود.