به گزارش خبرنگار مهر، امین نوروزی پزشک تیم فوتبال استقلال در خصوص آخرین وضعیت مجتبی جباری اظهار داشت: این بازیکن در جریان بازی مقابل پیکان دچار شکستگی از ناحیه بینی شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. همانطور که می‌دانید این اتفاق چهارشنبه شب رخ داد و جباری پنجشنبه جراحی شد.

وی افزود: در این چند روز برخی اظهار نظرهای متفاوتی در مورد دوری دو هفته‌ای این بازیکن مطرح کردند که این اظهارات به دور از واقعیت است چرا که تنها چهار روز از عمل جراحی گذشته است.

نوروزی در ادامه تصریح کرد: چهارشنبه جباری مورد معاینه قرار می‌گیرد و از او تست خواهیم گرفت. نباید ریسک کرد و سلامتی بازیکن را به خطر انداخت. بنابراین فعلا نمی‌توان درباره حضور او در بازی با سپاهان نظر قطعی داد.

پزشک تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص وضعیت محسن یوسفی دیگر مصدوم این تیم، گفت: مصدومیت او از ناحیه عضله شکم است و فعلا مشغول انجام تمرینات فیزیوتراپی است.