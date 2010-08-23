رئیس جدید میراث فرهنگی یزد در سکوت آمد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، از زمانی که عزیزالله سیفی از ریاست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد به فرمانداری یزد منتقل شد، میراث فرهنگی یزد به عنوان یکی از قدیمی‌ ترین شهرهای تاریخی کشور با حکم سرپرستی اداره می شد و سیفی در واقع هم فرماندار یزد بود و هم سرپرست میراث فرهنگی این استان بود.

پس از ماهها انتظار برای رئیس این اداره و گمانه زنی های بسیار برای گزینه ای که برای این پست معرفی خواهد شد، رئیس جدید میراث فرهنگی در سکوت رسانه ای و بدون حضور حتی کارکنان اداره میراث فرهنگی این استان معرفی شد.

گمان می رفت سازمان میراث فرهنگی البته در سراسر کشور تنها با خبرگزاری مهر میانه چندان خوبی ندارد اما این بار ظاهرا بحث این خبرگزاری در میان نبوده و هیچ یک از رسانه های استان یزد در جریان این تودیع و معارفه مهم قرار نگرفتند.

به جز سیفی و مدیر جدید میراث فرهنگی، استاندار به همراه یک معاون و یک مشاورش تنها مهمانان این تودیع و معارفه بوده اند و از سازمان عریض و طویل میراث فرهنگی نیز تنها معاونان این سازمان حضور داشتند.

البته معاون امور استانهای سازمان میراث فرهنگی کشور نیز مهمان ویژه این تودیع و معارفه مخفیانه بوده است.

به هر ترتیب و با هر دلیل و علتی، عزیزالله سیفی از سمت ریاست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تودیع و بهرام رضایی که پیش از این در میراث فرهنگی کشور مشغول به فعالیت بوده است، معارفه شد.