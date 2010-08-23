طرح جامع شهری گرگان پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر درگرگان، فائزه عبدالهی ظهر دوشنبه در نطق شورای شهر گرگان افزود: این امر موجب شد تا در برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی بیشتر درخواستها به کمیسیون ماده 5 ارجاع شود.

وی اظهار داشت: این امر نشان می دهد که طرح جامع شهر گرگان که از سال 1375 تهیه شده و تقریباً 15 سال از آن می گذرد و کار طرح تفصیلی که در سال 79 انجام شد است دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه امروز مرکز استان نیست.

وی خاطرنشان کرد: در طرح سال 75 بخش اعظم سرانه های عمومی شهروندان گرگانی در تملک ادارات و نهادهایی مانند دخانیات ، پادگان و غیره بود و اکنون شنیده می شود کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری بخشی از این اراضی موافقت کرده است.

عبدالهی تاکید کرد: مسکن و شهرسازی به این وظیفه خطیر خود بیشتر توجه نماید و با توجه به اینکه بیشتر از یکسال از انعقاد قرارداد درخصوص بازنگری طرح جامع و تفصیلی می گذرد قبل از اینکه سرانه های عمومی ما تغییر کاربری یابد در این امر ضروری و با اهمیت به سرعت وارد عمل شود.

عضو شورای شهر گرگان، بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و برخورد شایسته با مردم تأکید کرد و گفت: این امر جز با اطلاع رسانی شفاف به شهروندان درخصوص ضوابط و اصلاح روشها و صدور دستورالعمل ها و استانداردسازی و تقویت بدنه کارشناسی و تخصصی در حوزه شهرسازی محقق نمی شود.

وی یادآورشد: برای توجه به الزامات جدید و به روز جهت استفاده بهتر و مفیدتر شهروندان یکی از پیشنهاداتی که در این خصوص قابل طرح و پیگیری است تلاش برای "راه اندازی دفاتر خدمات شهرداری" به منظور کاهش مراجعات شهروندان به شهرداری و نیز تسریع در امور خدمات رسانی مردم ضروری است.

وی عنوان کرد: موضوع دیگر، واگذاری بخشی "از وظایف شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیکی" است که البته با تأکید بر نظارت دقیق و مستمر این مهم تحقق می یابد.



فائزه عبدالهی، درباره برنامه اتوماسیون گفت: شهرداری گرگان درسال 83 در این مورد در زمره شهرداریهای پیشتاز وارد عمل شده بود و این طرح مهم و ضروری به انگیزه اداره تمام امور شهرداری بصورت مکانیزه در دستور کار قرار گرفت با این هدف که دیگر پرسنل مستقیم با پرونده ها سر و کار نداشته باشند و با دخالت سیستم سرعت و دقت پاسخگویی به مردم افزایش یابد.

وی افزود: اما متأسفانه با گذشت شش سال در بازدیدی که از "واحد شهرسازی" بعمل آمد متوجه شدیم که هنوز طرح مذکور دارای ایرادات اساسی است و این برنامه دچار وقفه شده است.

عبداللهی خواهان به روز شدن برنامه های واحد شهری شد.

این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: یکی از مشکلات دیگر شهروندان گرگانی که باید به آن اشاره و مورد توجه شورای شهر قرار گیرد وجود صفهای طولانی در جایگاههای CNG است.

وی گفت: با توجه به اطلاعات بدست آمده 10 جایگاه به شهرداری گرگان اختصاص یافته که درصورت تهیه زمین و امکانات توسط دولت در اختیار قرار خواهد گرفت و به همین سبب شهرداری تاکنون چهار جایگاه را درحال حاضر احداث کرده که متأسفانه به واسطه دستگاههای نامرغوب، مردم را با چالش روبرو می کند.

وی اظهار داشت: دو مکان پیشنهادی اخیر شهرداری که یکی از آن مورد موافقت قرار گرفته و یک مورد دیگر نیز منوط به بازدید اعضاء شد، زیرا مکان پیشنهادی در منطقه مسکونی واقع شده است که البته امید است با نظر گرفتن جایگاههای CNG مورد نیاز شاهد طویل بودن صفها و اذیت و آزار شهروندان نباشیم.

عبدالهی خاطرنشان کرد: این موضوع از طرف شورای شهر گرگان درحال بررسی است و سه مورد از 10 مورد را سازمان همیاری نسبت به معرفی زمین و تمهیدات لازم اقدام نموده است که البته با افتتاح جایگاه CNG زنگیان، کمی از مشکلات شهروندان خواهد شد.