اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سه شمشیرباز یزدی از 27 مردادماه به مدت 15 روز در محل سالن شمشیربازی آکادمی ملی المپیک در اردوی آمادگی تیمهای ملی در سه اسلحه سابر، فلوره و اپه حضور خواهند داشت.

ملی ‌پوشان یزد به نامهای وحید ذوالفقاری در اسلحه فلوره، محمد فتوحی و سجاد سلمان ‌پور در اسلحه سابر باید زیر نظر مربیان خود در محل آکادمی ملی المپیک به تمرین بپردازند.

این اردو برای آماده‌ سازی تیم ملی اعزامی به بازیهای آسیایی گوانچو برپا خواهد شد.

کشتی‌ گیران یزد به مصاف یکدیگر می ‌روند

هیئت کشتی شهرستان یزد به مناسبت ماه مبارک رمضان، یک‌ دوره مسابقه با عنوان جام رمضان در چهار گروه سنی در تاریخ چهارم شهریورماه جاری برگزار می‌ کند.

این مسابقات در رده سنی نونهالان و نوجوانان در 13 وزن و در رده سنی جوانان و بزرگسالان در هشت وزن برگزار می‌ شود.

همچنین وزن‌ کشی مسابقات روز چهارشنبه، سوم شهریورماه جاری در محل ورزشگاه 22 بهمن واقع در خیابان سید گلسرخ ساعت 18 تا 19 انجام می ‌گیرد.

مسابقات جام رمضان یزد با انجام 4 دیدار پیگیری شد

مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان یزد در محل سالن شهید صدوقی با انجام چهار دیدار پیگیری شد.

در پایان این دیدارها، تیم عقاب تفتان با نتیجه دو بر هفت مغلوب صدر کیمیا شد و تیم شهدای اکرم‌آباد با نتیجه هفت بر دو تیم شهید آبرود را در هم کوبید.

تیم امید پارسیان و آروگ یزد نیز به نتیجه تساوی شش بر شش رضایت دادند و کردیونایتد با نتیجه شش بر دو، تیم مهاجر را شکست داد.

مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان یزد همچنین میان تیمهای بانک مهر اقتصاد و برق شیراز، آجر دی و اتحاد امامشهر، کوچه حنا و سالار هدش و زاپاتا و تکنونیک سیدالشهداء پیگیری شد.