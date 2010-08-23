252 واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه این پروژه ها از محل کمکهای خیرین، تسهیلات قرض الحسنه و کمکهای بلاعوض دولت ساخته شده است، افزود: این واحدها با اولویت ایتام، زنان سرپرست خانوار و از کار افتادگان تحت حمایت این نهاد واگذار می شود.

وی بیان داشت: از محموع 252 واحد مسکونی 192 واحد در شهرستان بیرجند، 20 واحد در شهرستان درمیان،20 واحد در قاین و 20 واحد در نهبندان ساخته شده است.

وی با بیان اینکه یک هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان فاقد مسکن هستند، اظهار داشت: هزار خانوار دیگر نیز فاقد مسکن مناسب هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی از انعقاد تفاهم نامه با سپاه انصار الرضا استان برای ساخت 50 واحد مسکونی ویژه مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: زمین این واحد ها به صورت رایگان در اختیار واجدین شرایط قرار می گیرد.

اکبری با اشاره به اینکه از سوی دولت نیز اقدامات موثری در راستای ساخت مسکن محرومین صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در سفر سوم هیئت دولت پرداخت هزینه ساخت 280 واحد مسکونی برای مددجویان امداد استان مصوب شد که طی دوسال اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.

وی از بهره برداری از خوابگاه پسرانه ولایت با اعتبار بالغ بر 600 میلیون ریال طی هفته دولت در بیرجند خبر داد و ادامه داد: در حال حاضر 86 هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش کمیته امداد هستند.