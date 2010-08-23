ایران در کنار هر کشور منطقه که تهدید شود خواهد ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران با شبکه تلویزیونی الجزیره مصاحبه ای اختصاصی انجام داده است که متن کامل آن در پی می آید:

خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره ابتدا از دکتر محمود احمدی نژاد پرسید : جناب رئیس جمهور، راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر ایران با همکاری روسیه چه مفهومی برای شما در راه دستیابی به فناوری هسته ای دارد؟

احمدی نژاد گفت : این نیروگاه یک نیروگاه هسته ای است که راه اندازی می شود ، ایران به 20 نیروگاه دیگر نیاز دارد و امیدواریم راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، بستر مناسب برای افزایش همکاری و روابط با روسیه و دیگر کشورهای دارای توانمندی ساخت نیروگاهها و راکتورهای اتمی فراهم کند.

مجری الجزیره پرسید : آیا راه اندازی این نیروگاه با همکاری روسیه و تامین سوخت مورد نیاز شما فرصتی برای عمومیت بخشیدن این گام در نیروگاههای دیگر و تجربه تامین سوخت هسته ای مورد نیاز شما از خارج به شمار نمی رود؟

رئیس جمهور پاسخ داد : ممکن است باشد، اما در نهایت میان کسی که بتواند سوخت را تولید کند و کسی که آن را خریداری کند ، تفاوت وجود دارد اما تجربه ما نشان داده است که دستیابی به سوخت از خارج همواره تحت تاثیر ملاحظات سیاسی است، ما نیاز داریم اطمینان پیدا کنیم از اینکه نیروگاه های اتمی همواره فعال خواهد بود.

وی ادامه داد، امروز اروپا و امریکا مانع صادرات بنزین به ایران می شوند در حالی که این سوخت طبیعی است نه هسته ای ، به صراحت می گویم که ما به اینها اعتماد نداریم اما رابطه ما با روسیه ، رابطه خوب و حتی خیلی خوب است، بالاخره هر کسی نیازمند آن است تا نیازهایش را خودش تامین کند.

خبرنگار الجزیره پرسید: آیا اطمینان دارید که روسیه همانگونه که در گذشته توافق شد ، همچنان به تعهدات خود برای راه اندازی این نیروگاه پایبند باشد؟

احمدی نژاد گفت : ما امیدواریم این گونه باشد، قاعدتا هر کس قراردادی با ما می بندد باید به این قرارداد پایبند باشد و انتظار داریم روسیه هم به قرارداد خود پایبند باشد.

رئیس جمهور تصریح کرد : ما هم اکنون نیروگاههای دیگری را در دست بررسی و ساخت داریم که معنایش این است ما به سوخت هسته ای بیشتری نیاز داریم.

مجری الجزیره در ادامه این سؤال را مطرح کرد : آقای رئیس جمهور ، جان بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد آشکارا و به صراحت اسرائیل را برای حمله به نیروگاه اتمی بوشهر تحریک کرده است ، بولتون چند روز پیش گفت اسرائیل برای حمله نظامی به نیروگاه اتمی بوشهر چند روز بیشتر فرصت ندارد، آیا احتمال می دهید که اسرائیل دست به چنین اقدامی بزند؟

احمدی نژاد گفت : معتقدم آقای جان بولتون شیفته بازیهای رایانه ای است که تنها می نشیند و بازی جنگ را در ذهن خود تجسم می کند و آن را به تنهایی بازی می کند ، ما به نوبه خود چنین حمله ای را بعید می دانیم ، رژیم اسرائیل بسیار کوچکتر از آن است که جرات رویارویی نظامی با ایران را پیدا کند ، گذشته از آن ، صحبتهای بولتون هرگز اعتباری ندارد ما وقتی بخواهیم به مواضع امریکا نگاه کنیم فقط به حرف عقلای این کشور گوش می کنیم نه به آنهایی که از روی بغض و کینه حرف می زنند.

مجری شبکه الجزیره پرسید : اگر واقعا اسرائیل به نیروگاه اتمی بوشهر حمله کند، مرزهای پاسخ یا نوع واکنش احتمالی ایران چگونه خواهد بود؟

رئیس جمهوری اسلامی ایران تکرار کرد : اولا فکر نمی کنم چنین حمله ای روی دهد چرا که رژیم صهیونیستی ضعیف تر از آن است که بخواهد دست به چنین کاری بزند اما در پاسخ به سؤال شما اعلام می کنم پاسخ ایران چنان کوبنده و قاطع خواهد بود که متجاوز را از گرفتن تصمیم حمله به تاسیسات ما پشیمان می کند.

مجری الجزیره پرسید : سؤالی که درباره این اشکال پرسیده می شود این است که اگر فرضا اسرائیل بدون حمایت آشکار ایالات متحده امریکا دست به چنین حمله ای بزند ، آیا پاسخ ایران پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل خواهد شد؟

احمدی نژاد گفت : ما و کشورهای حوزه خلیج فارس برادر و دوست هستیم و برادران ما در این کشورها هرگز اجازه نخواهند داد که خاک آنها برای حمله به ایران بکار گرفته شود، رهبران این کشورها آگاه تر و هوشیارتر از آن هستند اما رژیم صهیونیستی جسارت چنین کاری را ندارد ، هدف از این تهدیدها این است که اذهان و افکارعمومی منطقه را از موضوعات اصلی منحرف کنند ، این تهدیدها جدی نیست.

مجری الجزیره بار دیگر پرسید : اما آقای رئیس جمهور، اطلاعات فراوانی که درباره اقدام یا حمله نظامی به ایران منتشر می شود به عنوان مثال مجله آتلانتیک آمریکا اعلام کرده است که در یک سال آینده به ایران حمله خواهد شد ، شما سه یا چهار روز پیش گفته بودید به اینکه اطلاعات دقیقی در دست دارید به اینکه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا تصمیم دارند علیه دو کشور وارد جنگ شوند؟

رئیس جمهور گفت : این طور نیست، از کجا می خواهند به ایران حمله کنند مثلا از منطقه می خواهند دست به این کار بزنند، هرگز چنین کاری امکان ندارد، شرایط اجازه چنین اقدامی را نمی دهد، از آمریکا به ایران حمله کنند؟

مجری الجزیره با لبخند پرسید : همانطور که مثلا به عراق و افغانستان حمله کردند؟

احمدی نژاد پاسخ داد : نه ، موضوع اینجا خیلی فرق می کند ، آیا فکر نمی کنید که ایران با عراق و افغانستان فرق دارد ؛ وضعیت آمریکایی ها امروز با 10 سال پیش فرق نمی کند؟ وضعیت ایالات متحده آمریکا کاملا متفاوت است، آنچه من گفتم چیز دیگری است، اینکه آنها قصد دارند به دو کشور کوچک در منطقه حمله کنند و عملا برای این کار برنامه ریزی کرده اند، اما وقتی ما از طرح آنها خبر می دهیم، سبب عقب نشینی آنها می شود و تحت فشار قرار می گیرند و امیدوارم که فرصت مناسب برای این کار را پیدا نکنند، آنها در جستجوی کانونهای تنش در اطراف رژیم صهیونیستی همانند آنچه اخیرا در لبنان روی داد ، هستند اما هر روز که می گذرد ، احتمال این حمله هم ضعیف می شود ، آنها باید بدانند هر جرقه ای را که در اطراف رژیم صهیونیستی شعله ور کنند، آینده این رژیم را تهدید خواهد کرد.

مجری الجزیره پرسید : حرف زدن با دکتر احمدی نژاد، حرف زدن از تمام پرونده های روز است که وقت محدود ما اجازه پرداختن به همه این موضوعات را نمی دهد ، از نظر شما در ایران ، ایالات متحده امریکا و اسرائیل یکسان هستند ، هر یک از آنها که دست به اقدام نظامی بزند یا اقدامی علیه ایران انجام دهد، معنایش این است که هر دو طرف دست به چنین اقدامی زده اند؟

رئیس جمهور گفت : ممکن است که افرادی در رژیم صهیونیستی یا آمریکا به نابودی ایران علاقه مند باشند که این مساله تازگی نداشته و از 31 سال پیش تاکنون وجود داشته است، با این حال ما برای تعامل با تمام احتمالات کاملا آماده ایم اما معتقدم هدف از زدن حرفهایی درباره جنگ یا حمله ، به وجود آمدن تنشهای سیاسی در منطقه است.

مجری شبکه الجزیره پرسید : به روابط با روسیه باز می گردیم ، این کشور به بسته چهارم تحریمها بر ضد ایران رای مثبت داد ، امروز شما با روسیه در زمینه نیروگاه اتمی بوشهر همکاری می کنید ، دقیقا در روابط شما با روسیه چه چیزی روی داده است، در حالی که شما بارها موضع روسیه را محکوم و به رئیس جمهور مدودف اشاره کردید به اینکه روسیه در صف دشمنان ایران قرار گرفته است؟

احمدی نژاد گفت : ما می توانیم به طور طبیعی روابط خوبی با روسیه داشته باشیم، ما دو همسایه در یک منطقه هستیم ولی این دوستی معنایش این نیست که از مواضع روسیه انتقاد نکنیم ، به آنها تذکر دادیم که در حق ما اشتباه کردند ، از نظر ما اتفاقی که در شورای امنیت افتاد یک اقدام اشتباه بود ، ما از دوستان و همسایگان خود انتظار نداریم در ائتلافهایی که علیه ما است ، مشارکت کنند، حتما رهبران روسیه از ما انتظار دارند چنین موضعی داشته باشیم ، ما هیچ گاه در تجمعات مشکوک بر ضد یکی از همسایگان یا دوستانمان شرکت نکردیم بنابراین امیدوارم این اشتباه بزرگی که در حق ایران شد ، جبران شود.

مجری الجزیره پرسید : ولی شما از خطا یا اشتباه روسیه در دادن رای مثبت به تحریمها گذشت کردید؟

رئیس جمهور گفت : از نظر ما، قطعنامه اخیر تحریمها ارزش حقوقی ندارد و همینطور هرگز قابلیت اجرایی ندارد ، قطعنامه بیهوده ای بود جز اینکه آبروی شورای امنیت را برد و بی اعتمادی بین طرفها را افزایش داد، ما نظر خودمان را به روس ها گفتیم و در این زمینه به آنها تذکر دادیم و معتقدیم در همین حدکافی است و به اقداماتی بیشتر از این حد نیاز نیست .

مجری شبکه تلویزیونی الجزیره در ادامه از رئیس جمهوری اسلامی ایران پرسید : درباره بسته چهارم تحریمها گفته شده است که این دور تحریم ها بیشترین و شدیدترین تاثیر را بر اقتصاد ایران دارد ، تکیه بر موضوع کشتیرانی وحمل و نقل دریایی ، خشکاندن منابع و حتی شرکتهایی که به طور غیر مستقیم با ایران همکاری می کنند ، سفرهای مقامات امریکایی به منطقه ، تحریمهای یکجانبه امریکا و اروپا علاوه بر تحریمهای شورای امنیت ، در تنگنا قرار گرفتن کشورهایی که با ایران تعامل کنند ، آیا این تحریمها بر اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران تاثیری ندارد؟

احمدی نژاد گفت : بیش از 30 سال است که روابط اقتصادی ما با امریکا قطع شده است و در این 31 سال کل حجم مبادلات تجاری ما با اروپا به 23 میلیارد دلار می رسد ، این اروپایی ها هستند که نیاز دارند کالاها و محصولاتشان را به ما بفروشند ، آنها نگفته اند که روابط تجاری شان را با ما قطع خواهند کرد ، آنها گفته اند کالاهای خاصی را کنترل می کنند ، امروز اعلام می کنم حتی اگر روابط اقتصادی آنها هم با ما قطع شود، تاثیری بر اقتصادمان نخواهد داشت ، چرا که به سرعت در داخل توان برطرف کردن نیازهای اقتصادی خود را خواهیم داشت مانند بنزین.

رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد : ما نه تنها می توانیم در داخل ایران بنزین را تولید کنیم بلکه حتی می توانیم به صادر کننده این ماده تبدیل شویم.

مجری الجزیره پرسید چند روز دیگر ایالات متحده امریکا عقب نشینی محدود از عراق را به پایان می رساند ، با توجه به اینکه ایران همواره خواستار عقب نشینی نظامیان امریکایی از عراق بوده ، نظرتان در این باره چیست؟

احمدی نژاد گفت : ما از همان ابتدا با اشغالگری آنها در عراق مخالف بودیم و امروز معتقدیم که بهتر است آنها به طور کامل از این کشور عقب نشینی کنند و به عقب نشینی محدود بسنده نکنند ، اما آنها می خواهند بخشی از نظامیان خود را در داخل عراق باقی نگه دارند ، آنها اشغالگر هستند در حالی که خروج از عراق و افغانستان به نفع آنها و کشورهای منطقه است.

وی اضافه کرد : ملتهای منطقه می توانند خود امور کشورهایشان را اداره کنند.

رئیس جمهوردرباره اوضاع عراق و رایزنی احزاب عراقی برای تشکیل دولت جدید در این کشور هم گفت : ما با همه ملت عراق دوست هستیم و روابط و تماسهای دوستانه ای با همه احزاب و جریانهای عراقی داریم ، آنچه برای ما اهمیت دارد عراق امن و باثبات و قدرتمند و یکپارچه است .

وی ادامه داد : آنچه عراق رنج می برد ، در درجه اول به علت دخالت نظامی مستقیم غربی ها در امور عراقی هاست ، آنها در عراق حضور دارند و آشکار در امور سیاسی عراقی ها دخالت می کنند ، همه کشورهای منطقه باید به عراق کمک کنند ، چرا که عراق باثبات و امن به نفع همه کشورهای منطقه است.

مجری الجزیره پرسید : آقای رئیس جمهور، پرونده های زیادی وجود دارد که وقت اجازه نمی دهد همه آنها را مطرح کنم؟

احمدی نژاد گفت : می توانید سؤال دیگری مطرح کنید از دوستان می خواهم فشار نیاورند که وقت تمام است بفرمایید.

مجری الجزیره پرسید : تشکر ، گفته می شود عقب نشینی بخشی از نظامیان امریکایی از عراق، سبب انعطاف پذیری بیشترنظامیان امریکایی در صورت تمایل برای حمله به ایران می شود؟

رئیس جمهورگفت : متوجه نشدم یک بار دیگر سؤالتان را مطرح کنید؟

مجری الجزیره پرسید : گفته شده است که مساله عقب نشینی محدود نظامیان امریکایی از عراق شاید به تلاشهای نظامی امریکا بر ضد ایران در صورت حمله آینده کمک کند؟

احمدی نژاد گفت : آیا شما فکر می کنید ارتشی که به دست ارتشی کوچک شکست خورده ، امروز می خواهد به خاطر وارد شدن به جنگ با ارتشی بزرگ و آموزش دیده ای همچون ارتش ایران از عراق عقب نشینی کند؟ فکر نمی کنم این گونه باشد، ایالات متحده قادر به باز کردن جبهه ای بر ضد ایران نیست، چرا؟ انگیزه های منطقی و دلایل مستقیم و واقعی برای این کار وجود ندارد.

وی افزود : تجربه می گوید دوستی با ایران بسیار بهتر از خصومت ورزی و دشمنی با آن است ، هیچ کس از دشمنی با ایران سودی نمی برد ، نگاه کنید صدام و رژیم وی کجا هستند؟ صدام می گفت می خواهد ایران را در مدت سه روز به اشغال خود در آورد ولی الان او کجاست؟ با این حال از همان ابتدا با اشغال عراق به مخالفت برخاستیم ، فکر نمی کنم توجیهات منطقی برای اینکه امریکا دست به چنین کاری بزند، وجود داشته باشد.

مجری الجزیره پرسید : آقای رئیس جمهور، سؤال آخر، بسیاری از اعراب از تاثیرگذاری شما در منطقه عربی یا دخالتهای شما رضایت ندارند ، چه پاسخی به این موضعگیریها یا ارزیابی های منفی از نقش ایران دارید؟

رئیس جمهور گفت : ایران روابط عمیقی با کشورهای منطقه دارد ، ما از هزاران سال پیش در کنار یکدیگر زندگی کرده و می کنیم و روابط دوستانه ای با همه کشورها داریم، به عنوان مثال روابط دوستانه و منحصر به فردی با جناب امیر قطر دارم به حرفهای همدیگر گوش می کنیم، در بسیاری اوقات او به آنچه می گویم متقاعد می شود و سخنان او نیز خیلی اوقات مرا متقاعد می کند، آیا این معنایش تاثیر منفی است، در حالی که این کار تبادل سازنده دیدگاهها بوده که طبیعی و خوب است، وقتی دو تا برادر با هم صحبت می کنند از هم تاثیر می پذیرند، این طبیعی است ولی می خواهم به صراحت اعلام کنم که ایران در کنار هر کشوری در منطقه که در معرض فشار یا تهدید قرار گیرد، خواهد ایستاد و همواره در کنار کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی قرار خواهیم داشت، به خصوص در کنار کشورهای حوزه خلیج فارس.

مجری الجزیره پرسید : این مساله درباره عراق یا افغانستان که ایالات متحده با شما رودر رو شد ، اتفاق نیفتاد؟

احمدی نژاد گفت : چرا اتفاق افتاد ، ببینید موقعی که امریکا به افغانستان حمله کرد، افغانستان هیچ دوستی نداشت ، در چارچوب این دیدگاه ، صدام دشمن بسیاری از کشورهای منطقه بود ضمن اینکه ما به مخالفت با اشغال عراق و ورود امریکایی ها به این کشور برخاستیم ، اکنون روابطمان با عراق و افغانستان ، روابط خوب و رو به گسترش در مقایسه با 10 سال پیش است ، ایران امروز از ملت فلسطین به طور کامل حمایت می کند، همینطور از ملت لبنان و سوریه ، همینطور با اردن و مصر و عربستان و قطر و بحرین و کویت و امارات و عمان از یک خانواده هستیم.