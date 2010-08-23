به گزارش خبرگزاری مهر ،مراسم شبیه خوانی و نقالی که به مناسبت ماه مبارک رمضان طی سه روز در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود، در دومین روز از اجرای خود، به نقالی ولی الله ترابی و تعزیه "مالک اشتر" توسط گروه تعزیه خوانان سید الشهدا، اختصاص دارد.

نقالی "محمود افغان" توسط مرشد محسن میرزا علی و "تعزیه شهادت حضرت علی(ع)" توسط گروه تعزیه خوانان سیدالشهدا(ع) نیز از جمله برنامه‌هایی است، که در سومین روز این مراسم اجرا می‌شود.

این مراسم روزهای دوم و سوم شهریور، ساعت از 17 تا 18:30 در رواق هنر ساختمان مرکزی فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

