  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

مرشد ولی‌الله ترابی جنگ خندق را روایت می کند

مرشد ولی‌الله ترابی جنگ خندق را روایت می کند

ولی الله ترابی در دومین روز از مراسم نقالی و تعزیه، در رواق هنر فرهنگستان هنر "جنگ خندق" را روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،مراسم شبیه خوانی و نقالی که به مناسبت ماه مبارک رمضان طی سه روز در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود، در دومین روز از اجرای خود، به نقالی ولی الله ترابی و تعزیه "مالک اشتر" توسط گروه تعزیه خوانان سید الشهدا، اختصاص دارد.

نقالی "محمود افغان" توسط مرشد محسن میرزا علی و "تعزیه شهادت حضرت علی(ع)" توسط گروه تعزیه خوانان سیدالشهدا(ع) نیز از جمله برنامه‌هایی است، که در سومین روز این مراسم اجرا می‌شود.

این مراسم روزهای دوم و سوم  شهریور، ساعت از 17 تا 18:30 در رواق هنر ساختمان مرکزی فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1138889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها