مجتمع فلزکاران و صنعتگران ارومیه 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی حسامی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این مجتمع در کمربندی ارومیه در راستای ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم داخل شهر در دست احداث است، بیان داشت: تا کنون 30 میلیارد ریال جهت اجرای این طرح از محل بنگاههای زود بازده اقتصادی هزینه شده که تا دهه فجر سالجاری آماده بهره برداری می شوند.

این مقام مسئول با اشاره به توزیع گوشت مرغ منجمد در 61 نقطه از شهر ارومیه، ادامه داد: هم اکنون با توجه به بازرسی و نظارتهای انجام شده قیمت گوشت مرغ گرم 27 هزار ریال و قیمت مرغ منجمد به 26 هزار و 500 ریال کاهش یافته است.

حسامی قاچاق مرغ زنده و پرکنده از مبادی غیر رسمی به استانهای همجوار را از جمله مشکلات بازار مرغ استان عنوان کرد و بیان داشت: دستور عدم خروج مرغ از استان از سوی مراجع ذیصلاح صادر شده است.

وی با اشاره به قیمت میوه و تره بار در ماه رمضان بیان داشت: اکیپهای نظارتی با حضور روزانه در میاین میوه و تره بار استان قیمت ها را کنترل، که میوه های درختی با 30 درصد و میوه های جالیزی با 35 درصد سود باید به فروش برسند.

وی از استقرار دو کانکس ثابت در خیابانهای عطایی و 9 پله ارومیه جهت رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه تخلفات اصناف خبر داد و اظهار داشت: تا پایان امسال یک کانکس با همکاری شهرداریها در یکی از نقاط شلوغ شهرهای استان مستقر می شود.

انجام 18 هزار بازرسی از واحدهای صنفی آذربایجان غربی

مدیر بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی آذربایجان غربی در ادامه همچنین با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارتی رمضان و بازگشایی مدارس از 15 مرداد تا پایان نمیه اول مهر ماه سالجاری افزود: در این راستا تا کنون 18 هزار و 991 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که منجر به تشکیل 857 پرونده شده است.

به گفته حسامی تخلفات محرز شده 956 مورد بوده و ارزش ریالی پرونده های متشکله 415 میلیون و 294 هزار ریال بود.

وی تعداد متوسط بازرسی روزانه را 88 مورد توسط 132 اکیپ دو نفره و 240 نفر بازرس افتخاری عنوان کرد و اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح تا کنون 400 مورد شکایت مردمی باعث محرز شدن 61 مورد تخلف توسط واحدهای صنفی شده است.

این مقام مسئول توزیع لامپ های کم مصرف غیر مجاز چینی، مواد آرایشی و بهداشتی فاقد علامت ثبتی وزارت بهداشت و فروش مواد دخانی فاقد پیام را از جمله مواردی دانست که واحدهای صنفی و مردم باید هنگام خرید و فروش به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی در ادامه همچنین از اجرای طرح همت در سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح نیازمندی مردم به تمام کالا سنجش و در این راستا بازرسی نیز هدفمند و تخصصی انجام می شود.

63 درصد واحدهای صنفی آذربایجان غربی فاقد اقدام به اخذ پروانه کسب کرده اند

مدیر بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی آذربایجان غربی با اشاره به شناسایی 26 هزار و 300 واحد صنفی فاقد پروانه در سطح استان از سال گذشته تا کنون، بیان داشت: تا کنون 63 درصد از این تعداد جهت اخذ پروانه کسب اقدام به تشکیل پرونده کرده اند.

حسامی عمده مشکل مجموعه بازرسی امور صنفی استان را صدور مجوز احداث پاساژ بدون توجه به استقرار پارکینگ در محوطه داخلی آن از سوی شهرداریها برشمرد و گفت: باید صلاحیت های ترافیکی و مسائل بهداشتی در احداث بناهای تجاری مورد توجه ویژه ارگانهای ذیربط قرار بگیرد.