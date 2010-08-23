پیش بینی جمع آوری یک میلیارد تومان در جشن گلریزان امسال فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ناصر جعفرقلی ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه در سال گذشته از کل میزان تعهد شده برای گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد فارس حدود 500 میلیون تومان جمع آوری شد، تصریح کرد: دولت نیز در جشن گلریزان سال گذشته 200 میلیون تومان متعهد شده که هنوز پرداخت نکرده است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت اقدامات خوبی برای اینگونه زندانیان صورت گرفته بیان کرد: یکی از این اقدامات پرداخت وام بدون بهره به زندانیان بود که این امر بسیار کارساز واقع شد ضمن اینکه صندوق بیمه تامین خسارت بدنی نیز مکلف شده که به وظایف خود عمل کند.

مدیرکل زندانهای استان فارس تصریح کرد: این صندوق مکلف بود که کسانی که بیمه نداشتند مبلغ مورد نیاز آنها را پرداخت کند و اقدامات دیگری نیز باید انجام می داد که در استان فارس از ابتدای سال تاکنون 225 نفر بدین صورت آزاد شدند.

جعفرقلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد میزان مبلغی که برای آزادسازی این دسته از زندانیان در استان نیاز است، عنوان کرد: باید نزدیک به 400 نفر تا پایان سال آزاد شوند که اگر متوسط پول مورد نیاز آنها 15 میلیون تومان باشد برای آزادسازی این تعداد شش میلیارد تومان نیاز است.

افزایش آمار زندانیان

مدیرکل زندانهای استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش آمار زندانیان نیز بیان کرد: بر اساس مقایسه ای که در تیر ماه سال 88 و 89 انجام شده حمل مواد و اعتیاد 20.7 درصد، محکومیتهای مالی پرونده های غیرکیفری 12.3 درصد و محکومیتهای پرونده های کیفری 36.5 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچی گری و مواد مخدر با 2.6 درصد و جعل نیز با 4.7 درصد کاهش مواجه بوده است، عنوان کرد: آمار ورودی زندان 12 درصد و موجودی نیز 9 درصد افزایش داشته است.

اقدامات فرهنگی زندان

جعفرقلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امور فرهنگی زندانها نیز بیان کرد: زندان شیراز یکی از مراکزی بوده که به شکلی وسیع امور فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده بدین شکل که برنامه های کلاس قرآن به صورت منظم و به تعداد بسیار زیاد صورت می گیرد ضمن اینکه کلاسهای مهارتهای اساسی زندگی نیز یکی از برنامه های زندان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه سرانه فرهنگی در روز برای هر زندانی 50 تومان است که البته این سرانه باید 800 تومان باشد، ادامه داد: زندانیان از جمله آسیب دیدگان فرهنگ هستند که باید انجام کارهای فرهنگی برای آنها مورد توجه جدی قرار گیرد.