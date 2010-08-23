پروژه مسکن مهر ساری 25 درصد پیشرفت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور علی زارعی ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان در فرمانداری با بیان اینکه دو پروژه دیگر در این خصوص در شهرستان ساری کلنگ زده خواهد شد، گفت: مجتمع 31 واحدی در شهرهای کیاسر و در شهر سورک مجتمع 102 واحدی در هفته دولت کلنگ زده می شود.

زارعی در خصوص مسکن مهر روستایی خاطرنشان کرد: احداث دو هزار و 600 واحد در بخش روستایی تعیین شده است که در حال انجام است.

وی تصریح کرد: تاکنون 12 میلیارد تومان بابت زیرساختهای طرح مسکن مهر در شهرستان ساری هزینه شده است.

وی در خصوص ساخت مسکن در روستاها بیان داشت: افرادی که در روستاها اقدام به ساخت مسکن کنند با رعایت ضوابط موجود می توانند از تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ 100 میلیون ریالی استفاده کنند.

زارعی مسکن را یکی از مهمترین دغدغه های خانواده ها عنوان کرد و گفت: با خانه دار کردن خانواده ها می توانیم یکی از مهمترین مسائل و نگرانی های آنها را رفع کنیم.

فرماندار شهرستان ساری بیان داشت: دولت به امر مسکن اهتمام ویژه دارد و در این خصوص فعالیتهای گسترده ای شکل گرفته است.

زارعی یادآور شد: مسکن مهر به عنوان مهمترین اقدام دولت نهم در بخش مسکن در راستای تأمین مسکن متناسب با نیاز دهکهای پایین درآمدی جامعه که تاکنون از تسهیلات دولتی جهت مسکن بی بهره بوده اند از سوی دولت ارائه شد.

وی افزود: مؤلفه های اصلی "مسکن مهر" که واگذاری حق بهره برداری از زمین و تخصیص وام ساخت بوده است، در دولت دهم نیز با پیگیری های فراوان در حال انجام است.

زارعی تصریح کرد: مسکن مهر یکی از طرح‌های اصلی دولت در حوزه اقتصاد است حذف کردن هزینه زمین از هزینه ساخت و پررنگ کردن نقش دولت در‌این میان، می‌تواند مشکل کمبود عرضه مسکن را برطرف ساخته و علاوه بر‌اینکه پاسخگویی برای سیل تقاضای مسکن در سال‌های آینده را افزایش می‌دهد، قیمت مسکن را نیز کاهش خواهد داد.

وی گفت: طبق ‌این طرح دولت اقدام به واگذاری زمین به انبوه‌سازان و حرفه‌ای‌سازها می‌نماید و بخش عمده‌ای از هزینه تمام‌شده را وام می‌داد و بخشی را هم متقاضی می‌پرداخت.

.زارعی بیان داشت: 50 درصد از هزینه آماده ‌سازی زمین که شامل ‌ایجاد زیرساخت‌های رفاهی نظیر گاز، برق، تلفن، جدول کشی و آسفالت است نیز به صورت رایگان انجام می شود و مابقی هزینه‌ها نیز به صورت تسهیلات برعهده متقاضیان باشد.