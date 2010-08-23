به گزارش خبرگزاری مهر، شعیب قادری عضو مرکز اسلامی ناپرویل گفت: هدف از برگزاری این مراسم افطاری بین دینی برقراری ارتباط با جامعه گسترده‌تر و پیروان ادیان مختلف و همچنین آموزش آنها درباره ماه رمضان و اسلام بوده است. خوشبختانه با تعامل چهره به چهره می‌توان به رفع مؤثر باورهای نادرست درباره اسلام پرداخت.

مراسم افطاری شب گذشته دربرگیرنده قرائتی از کتاب قرآن کریم، جلسه پرسش و پاسخ، ارائه سخنرانی درباره ماه رمضان که بیش از یک میلیارد مسلمان آن را مورد توجه دارند و اقامه نماز مغرب و عشا توسط مسلمانان بود.

کریم عرفان از شهر ناپرویل در شیکاگو و رئیس شورای رهبران دینی کلان شهر شیکاگو به ارائه سخنرانی تأثیرگذاری پرداخت و از پیروان ادیان مختلف خواست به رغم تفاوتهای خود و فضای گزنده و عوام فریب جامعه در کنار یکدیگر قرار گیرند. این اظهارات وی در واکنش به رخدادهایی صورت گرفت که اخیراً در رابطه با ساخت مسجد نزدیکی محل انفجارهای یازدهم سپتامبر مشاهده شده است.

وی گفت: سیاستمداران تمام احزاب وقتی هیچ آتشی هم وجود ندارد سوخت روی آن ریخته و مردمی را که از خشونت و تروریسم وحشت دارند از اسلام می‌هراسانند. این ناآگاهی و بی‌اطلاعی خود عاملی برای ترس و هراس بیهوده تلقی می‌شود. ما می‌خواهیم بر ضرورت درک بین ادیان تأکید کرده و مردم را ترغیب کنیم که به پیامهای نفرت و تفرقه با پیام نزدیکی و عشق براساس حکمت الهی پاسخ دهند.

کشیش جی موسز از کلیسای پروتستان مشایخی ویتون که یک دوست مسلمان داشت خواست اطلاعات بیشتری درباره اسلام کسب کند، از این رو وی به مساجد بسیاری رفت و در کنار مسلمانان به مشاهده مراسم نماز جماعت پرداخت و همچنین در مراسم و گردهمایی‌های اجتماعی بسیاری میان مسلمانان شرکت کرد.

موسز که در این مراسم همراه همسر خود حضور داشت گفت: اغلب اوقات در مساجد شاهد بهترین پیامها هستم. گاهی می‌خواهم که در کلیسای ما نیز این پیامها ارائه شوند. موضوعات بسیار خوبی در اسلام وجود دارد که من هنوز بسیاری از آنها را کشف نکرده ام.

عرفان گفت: به رغم این فضای آکنده از سوتفاهم هنوز هم می توان خوشبین بود که مردم در حمایت از یکدیگر جمع شوند و حضور جمع کثیری از پیروان ادیان در مراسم امروز نشانه این امر است.