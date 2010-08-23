به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس مجید آوری فرد قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دیدار با معاون رئیس کنفدراسیون صنعتگران و تجار ترکیه خبر داد و گفت: ملاقات با اتور دوغان کانیک و دو نفر از همراهانشان، زمینه‌های همکاری و تعاملات دو جانبه کشور ترکیه و استان قم در عرصه صنعتی و اقتصادی در محل سازمان صنایع و معادن قم برقرار گردید.



وی ادامه داد: این دیدار می‌تواند در ارتقای فعالیت‌های صنعتی و پیشبرد اهداف اقتصادی فی مابین کشور ترکیه و استان قم بسیار موثر و نقطه آغازی برای برقراری همکاری‌ها و تعاملات ارزشمند باشد.



رئیس سازمان صنایع قم خاطر نشان کرد: در این دیدار با تشریح و معرفی توانمندی‌های بخش صنعت و معدن توانستیم رایزنی‌های لازم را فعلا در بخش صادرات انواع موتور سیکلت، صنایع آلیاژی (دیوار پیش ساخته) و ساندویچ پنل انجام دهیم و طی بازدید از تعدادی واحدهای تولیدی در قم، مذاکرات و توافقات لازم نیز صورت پذیرفت.



آوری فرد در پایان افزود؛ مقدمات این دیدار در هنگام سفر چندی پیش استاندار و هیئت اقتصادی استان قم به ترکیه فراهم شده بود.

