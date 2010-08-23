سفر نتانیاهو به یونان آغازگر دور جدیدی از تنش بین ترکیه و اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، در حالی که یونان در تلاش برای بهبود وجه خود در جهان پس از بحران اقتصادی است، "بنیامین نتانیاهو" به آتن سفر کرد تا متحد جدیدی را برای خود در منطقه دست و پا کند موضوعی که می تواند دور جدیدی از تنشها را میان تل آویو و آنکارا سبب شود.

به گفته مقامات آتن، یونان به دنبال بهبود شرایط اقتصادی خود است و در این میان از فرصت های موجود استفاده می کند.

سفر هفته گذشته نتانیاهو به آتن در حالی انجام شد که مشکلات میان ترکیه و بخش یونانی نشین قبرس پابرجاست و نزدیک شدن تل آویو به یونان می تواند علاوه بر ایجاد تنش مجدد در روابط تل آویو-آنکارا در مناسبات ترکیه-یونان نیز تاثیر بگذارد.

در همین رابطه "تانوس دوکاس" مدیر موسسه سیاست خارجی و اروپایی هلنیک در آتن به روزنامه حریت گفت: آتن نباید در تلاش برای امتیاز گرفتن از تنش های موجود میان ترکیه و اسرائیل باشد. ممکن است فرصت هایی وجود داشته باشد که آنکارا و آتن بتوانند به صورت مشترک از آنها استفاده کنند.

در همین رابطه "نتانیاهو" و "جرج پاپاندرو" نخست وزیر یونان در کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که گسترش روابط آتن-تل آویو تاثیری در مناسبات ترکیه با اسرائیل نمی گذارد.

نتانیاهو در سفر به آتن در مورد موضوعاتی چون صلح خاورمیانه، تروریسم، منابع آبی و مسائل نظامی با مقامات آتن رایزنی کرد و پاپاندرو نیز قبل از دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تماس های تلفنی با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان، "حسنی مبارک"رئیس جمهور مصر، و "عمرو موسی"دبیر کل اتحادیه عرب در مورد آخرین تحولات خاورمیانه و حتی امکان مذاکرات مستقیم میان تشکیلات خودگردان و تل آویو با این افراد صحبت کرد.