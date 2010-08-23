امیدی به احیای کارخانه چیت سازی بهشهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آزرم ظهر دوشنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات کارخانه چیت سازی بهشهر افزود: امیدوار نیستم که چیت سازی چه در محل فعلی یا در شهرک صنعتی بتواند احیا شود و توقیف زمین چیت سازی بر اساس قانون بوده است.

وی با اشاره به اینکه دو هزا ر و 270 نفر از کارگران چیت سازی را با مستمری ماهانه حدود یک میلیارد تومان بازنشسته کرده ایم خاطرنشان کرد: 90 نفر در طرح بازسازی صنایع بازنشسته شده اند.

وی افزود: 190 نفر کارگر باید در ماده نوسازی صنایع، جایگرین کارگران بازنشسته می شدند که تاکنون عملی نشده است.

آزرم یادآور شد: یک سوم از بازنشستگان در بهشهر مربوط به کارخانه چیت سازی هستند.

رئیس دادگستری شهرستان بهشهر با بیان اینکه مخالف بازسازی کارخانه چیت سازی نیستیم، گفت: شرایط باید به گونه ای آماده شود که بدهی ها را پرداخت کنند.

حجت الاسلام حسن اسدی افزود: مادامی که پیچیدگی چیت سازی حل نشود نمی توان به بازسازی چیت سازی فکر کرد.

وی با اشاره به اینکه بدهی های چیت سازی باید صفر شود یادآور شد: این بدهی ها حداقل باید به نقطه ای برسد که آرامش نسبی کسب شود و پس از آن به بازسازی چیت سازی توجه کرد.

اسدی خاطرنشان کرد: بدون تعارف و تشریفات باید مسائلی که گریبان گیر کارگران شده حل شود.

وی گفت: به علت اینکه مالکان چیت سازی به تعهدات خود عمل نکرده اند ، بی اعتمادی 100 درصدی در میان مردم نسبت به این افراد ایجاد شده است.