آشنایی نسل جوان با هویت ملی باید در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام محمد محمدیان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای دانشگاه های خراسان جنوبی در بیرجند، افزود: تبیین و نهادینه هویت بخشی در بین جوانان بر عهده یک قشر خاص نبوده و نیازمن عزم همگانی از سوی مدیران و مسئولین ذیربط است.

وی به ثبت نام بیش از 100 هزار دانشجو در طرح ملی ضیافت اندیشه در سطح کشور اشاره کرد و گفت: استقبال بیش از پیش بینی دانشجویان در این طرح مطلوب بوده که در صورت ادامه ثبت نام این رقم به حداقل حدود 200 هزار نفر می رسید.

حجت الاسلام محمدیان با اشاره به فرهنگ بالای دانشگاهی در کشور اظهار داشت: این اقتدار علمی در کشور موجب سیر صعودی منحنی حرکت ایران در بین سایر کشورهای جهان شده است.

وی بر اتفاق نظر نظام سلطه مبنی بر تضاد علم و دین اشاره کرد و افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران دین و علم مکمل یکدیگر بوده و موجب رشد و تعالی یکدیگر می شوند.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه نسل جوان دسیسه و فتنه های نظام سلطه و آمریکا در زمان انقلاب و جنگ را احساس نکرده اند، خاطر نشان کرد: در این راستا کلیه مسئولان و روحانیون وظیفه دارند اهداف اتقلاب را برای این قشر از جامعه تبیین و نهادینه کنند.

وی به وجود بیش از چهار میلیون دانشجو در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: این قشر سرمایه های جامعه اند، که باید در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی این قشر بیش از پیش برنامه ریزی و اقدام کرد.

حجت الاسلام محمدیان در ادامه با اشاره به رسالت مهم دانشگاهیان در خصوص اسلامی کردن دانشگاه ها، خاطرنشان کرد: برای اسلامی کردن دانشگاه ها توجه به سه محور اساتید، دانشجویان و متون درسی ضروری به نظر می رسد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های سراسر کشور در پایان از پیش بینی اجرای این طرح به مدت 10 سال در کشور خبر داد و گفت: این طرح موجب افزایش وحدت و انسجام بین دانشجویان، تقویت بنیه علمی و معنوی دانشجویان و درک عمیق مفاهیم ماه مبارک رمضان می شود.