اجاره نشینی پست بم در یک واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با وجود اینکه بازسازی شهر زلزله زده بم از دو سال پیش پایان یافته تلقی شد اما همچنان این شهر در بخشهای مختلف دچار مشکلاتی از جمله عدم اتمام طرحهای بازسازی و وجود کانکس در مناطق مختلف شهر از جمله بازار است.

از جمله ساختمانها نیمه کاره ای که با وجود میلیونها تومان سرمایه گذاری همچنان نیمه تمام هستند می توان به ساختمان نیمه تمام پست شهرستان بم به عنوان مرکز مبادله پستی در جنوب شرق کشور نام برد.

پس از گذشت هفت سال از زمین لرزه و همچنین دو سال از تاریخ اتمام بازسازی بم اداره پست بم که مرکز مبادله پستی بین استان کرمان و سیستان و بلوچستان است اجاره نشین است و طی این مدت علاوه برصرف هزینه هنگفت برای بازسازی ساختمان جدید این اداره میلیونها تومان نیز صرف اجاره بهای این اداره شده است و همچنان زمان اتمام ساخت این اداره مشخص نیست.

مسئول اداره پست بم در این خصوص اظهار داشت: زمین لرزه بم در سال 82 روی داد اما بازسازی اداره پست بم عملا از سال 84 آغاز شده است و همچنان ناتمام است.

محمد حسانی افزود: اداره پست بم همچنان بودن ساختمان است و برای ادامه فعالیت مجبور به اجاره محلی شده ایم که تاکنون 85 میلیون تومان اجاره این محل را از پرداخت کرده ایم.

وی افزود: در ابتدا قرار بود این ساختمان هجده ماه تمام شود اما به دلایلی همچنان این ساختمان نیمه تمام مانده است.

حسانی گفت: برای بازسازی اداره پست بم تاکنون شش میلیارد ریال هزینه شده است و تنها 75 درصد پیشرفت فیزیکی کرده است.

وی خواستار توجه مسئولان در خصوص اتمام این اداره و جلوگیری از صرف بودجه این ساختمان برای پرداخت اجاره شد.

مسئول اداره پست بم افزود: این ساختمان هم اکنون در یک واحد مسکونی مستقر است.



