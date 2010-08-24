راه اندازی دومین مرکز ترک اعتیاد شیشه در تهران

عباس دیلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با راه اندازی اولین مرکز ترک اعتیاد شیشه استقبال بسیار مناسبی از سوی جوانان از این مرکز صورت گرفت به نحوی که چهار برابر ظرفیت پذیرش این مرکز مراجعه کننده داشتیم.

وی ادامه داد: با وجود تعداد زیاد مراجعه کنندگان به دلیل ظرفیت محدود این مرکز تنها 40 نفر از معتادان شیشه در مرکز تولد دوباره پذیرش شدند.

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره اظهار کرد: به زودی دومین مرکز ترک اعتیاد شیشه با نام "آهنگ" در شرق تهران راه اندازی می شود.

وی گفت: درمان این معتادان بر اساس روش درمانی مداخلات برنامه های درمانی اقامتی است که اغلب این برنامه ها در دنیا عملی شده و پاسخ مثبت دریافت کرده است اما به منظور بومی سازی برنامه های درمانی گروهی از پژوهشگران اقدام به تهیه پروتکل درمانی مشخصی برای درمان معتادان به شیشه کرده اند.

دیلمی زاده افزود: پروتکلهای درمانی تهیه شده از سوی این پژوهشگران به وزارت بهداشت ارسال شد اما وزارت بهداشت اشکالاتی را به این پروتکلها وارد دانسته که اکنون در حال برطرف کردن این اشکالات هستیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال جاری اشکالات موجود برطرف شده و پروتکل برنامه اقامتی برای درمان معتادان به شیشه تهیه شود.

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره با اشاره به بکارگیری روشهای جدید برای درمان معتادان مواد محرک گفت: در حال حاضر تنها 6 ماه از آغاز برنامه های درمانی در این زمینه می گذرد برهمین اساس نمی توان ارزیابی قطعی ای از موفقیت آمیز بودن این شیوه درمانی اعلام کرد.

وی افزود: در اولین مرکز ترک اعتیاد شیشه قطع نیکوتین و ممنوعیت استعمال سیگار اجباری بود اما در مرکز دوم که به زودی راه اندازی می شود افراد به صورت داوطلبانه از این کار منع می شوند.