بسته پولی، ارزی و اعتباری تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر رضا عظیمی امروز در نشست خبری کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت با اشاره به انجام بررسی ها در حوزه هدفمندسازی یارانه ها تصریح کرد: در راستای سیاستهای تکمیلی طرح هدفمندسازی یارانه ها، بسته پولی، ارزی و اعتباری تدوین شده است، در این بسته وضعیت نقدینگی، نرخ سود، تسهیلات و سیاستهای ارزی در زمان اجرای طرح مطرح شده است.

مدیرکل دفتر تحقیقات، سیاستهای پولی و بازرگانی وزرات امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این بسته با هماهنگی کارگروه طرح تحول اقتصادی و بانک مرکزی تهیه شده است، افزود: این بسته برای بررسی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.

وی یکی از بسته های تدوین شده در این دفتر را بسته حمایت از صادرات غیر نفتی و بازرگانی عنوان و بیان کرد: این بسته در کارگروه طرح تحول به تصویب رسیده است، همچنین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارهایی انجام شده که باید سیاستهای تکمیلی برای آن تدوین نمائیم.

عظیمی بررسی طرح تحول نظام بانکی، گمرکی، تنظیم سیاستهای ارزی کشور، رصد و تحلیل قیمتها، بررسی وضعیت بازار سرمایه، سیاستهای بازرگانی خارجی، رصد تحولات اقتصاد جهانی و نحوه حضور ایران در اتحادیه ها را از جمله مباحث این دفتر اعلام کرد.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از رصد گزارشات برای مراجع سیاست گذاری، تهیه اطلاعات و آمارهای اقتصادی برای مراجع تصمیم گیر، مطالعات مربوط به پوشش نوسانات نرخ ارز که اخیرا بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است و غیره خبرداد.

وی خاطرنشان کرد: امسال دو کار مهم که مبنای اقدامات سالهای آینده قرار خواهد گرفت، انجام می شود که مدیریت نظام ارزی کشور و تغییرات و تحولات ماهوی نظام بانکی را شامل می شود.

همچنین در این نشست محمدرحیم احمدوند در مورد تعهد کتبی الکترونیکی بابت دریافت یارانه نقدی در سامانه وزارت رفاه از جمله برداشت از حسابهای مختلف افراد گفت: پرداخت یارانه نقدی به حساب افراد منوط به ارائه اطلاعات دقیق و صحیح است و برای بنگاهها یا خانوارهایی که اطلاعات اشتباه ارائه کند، پیش بینی شده است.

مدیر دفتر تولید و مطالعات سیاستهای اقتصادی، کشاورزی، صنعت و انرژی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اگر خانوارها و بنگاهها اطلاعات خود را اشتباه ارائه کنند، پرداختی ها مسترد خواهد شد، از تدوین آئین نامه ای در این راستا خبرداد و گفت: همچنین کارگروه هایی نیز در استانها در این خصوص تشکیل شده که یک نفر قاضی نیز در آن عضو است.

وی تاکید کرد: طبق ماده 10 قانون هدفمندی یارانه ها در صورتی که افراد و بنگاهها اطلاعات را اشتباه ارائه کنند، مبلغ پرداخت شده، از آنها مسترد می شود.

احمدوند همچنین در مورد افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم طبق قانون هدفمندی یارانه ها گفت: براساس ماده 16 قانون برای حمایت از اقشار حقوق بگیر یا دارای درآمد ثابت، معافیت مالیاتی آنها دو برابر می شود.

همچنین علی موحدی نژاد مشاور دبیرخانه طرح تحول اقتصادی نیز با بیان اینکه در شهریورماه سامانه اطلاعات اقتصادی برای رفع مشکلات در بازخواهد بود، عنوان کرد: آئین نامه های گسترش و توسعه نان صنعتی، آئین نامه نحوه بازتوزیع یارانه خانوارها، آئین نامه نحوه بازتوزیع بنگاهها و آئین نامه الزام به ارائه اطلاعات صحیح تدوین شده است.

حسینی مسئول دفتر مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست از طراحی مدل تعادل عمومی اقتصاد خبرداد و افزود: در حال تحویل این مدل به وزارتخانه هستیم. همچنین مدلهای کلان سنجی اقتصاد ایران و مدیریت اطلاعات اقتصادی نیز تدوین شده است.

پالیزی قائم مقام معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه اصلاح نظام مالی یا خزانه داری در دستور کار وزارت اقتصاد است، افزود: بازبینی نظام مالی کشور توسط دولت بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است.

به گفته وی دولت به دنبال افزایش راندمان دستگاههای دولتی به جای صرف منابع مالی است، همچنین تغییر نظام بودجه ای کشور به نظام عملیاتی پیگیری می شود.