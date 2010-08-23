اعتبار دهیاریهای کشور امسال دو برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حمید رضا ارشاد منش ظهر دوشنبه در جلسه شهرداران و دهیاران استان در مشگین شهر اظهار داشت: اعتبار دهیاریهای کشور با دو برابر رشد، امسال به بیش از چهار هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 22 هزار و 700 دهیاری در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، اضافه کرد: در آینده ای نزدیک با اجرایی شدن قانون جدید، دهیاریها به عنوان دستگاه مجری در سراسر کشور شناخته می شوند.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هدف از اجرای این قانون را بهره مند شدن دهیاریها از اعتبارات دیگر وزارتخانه ها در حوزه فعالیت روستایی بیان کرد.

وی از صدور مجوز استخدام 30 هزار نفر با مدرک حداقل فوق دیپلم در شهرداریهای سراسر کشور خبر داد و افزود: با تنظیم آیین نامه استخدامی و طی مراحل گزینش، بزودی این تعداد به استخدام شهرداریها در می آیند.

نصب دستگاههای زباله سوز در اردبیل و مشگین شهر

ارشاد منش همچنین اجرای طرح پسماند را از اولویتهای عمرانی وزارت کشور عنوان کرد و ابراز داشت: در همین راستا، بزودی برای اولین بار دستگاه زباله سوز 100 تنی در اردبیل و 50 تنی در شهرستان مشگین شهر نصب می شود.

وی با بیان اینکه این طرح در شهرهای اردبیل و مشگین شهر از طریق فاینانس با یک شرکت چینی به اجرا در خواهد آمد، بحث صادر نکردن پروانه ساختمانی به املاک قول نامه ای را مختص این استان دانست و نسبت به رفع این مشکل قول مساعد داد.

در این جلسه نماینده مردم مشگین شهر در مجلس نیز در سخنانی خواستار تغییر در ساختار شهرداریها و افزایش درآمد آنان شد.

یونس اسدی با اشاره به قدمت 80 ساله شهرداری شهرستان مشگین شهر، برلزوم افزایش اعتبارات شهرداریهای این شهرستان تاکید کرد.

