مارک تسلر در گفتگو با مهر: رسانه باید دولتها را متوجه وظایفشان در قبال "امنیت انسانی" کند

امنیت انسانی فقط محدود به نیازهای مادی نیست

دکتر مارک تسلر استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان و مدیر موسسه مطالعات بین‌المللی این دانشگاه در مورد تعریف مفهوم امنیت انسانی و نقش رسانه‌ها در اهمیت بخشی به آن به خبرنگار مهر گفت: امنیت انسانی معتقد است که امنیت انسانها تنها به نیازهای مربوط به امنیت فیزیکی و مادی آنها محدود نمی‌شود.

مؤلف "اسلام و دموکراسی در خاورمیانه" در ادامه خاطر نشان کرد: این نیازها عبارتند از نیاز به غذا، پوشاک، سرپناه و مراقبتهای بهداشتی. اینکه چه کشورهایی مایل هستند که توجه به امنیت انسانی را در دستور کار سیاسی خود قرار دهند را به صراحت نمی‌توان مشخص کرد.

وی تصریح کرد: ولی آنچه مسلم است میان ادعای کشورها در بر آوردن امنیت انسانی شهروندانشان و عمل به آن تفاوت وجود دارد. برخی کشورها در بر آوردن و تأمین امنیت انسانی شهروندان فقط ادعا می‌کنند و این در حالی است که عمل و اقدامی را انجام نمی‌دهند.

کشورها به یک میزان عامل به موضوعات امنیت انسانی نیستند

استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان در ادامه تأکید کرد: همچنین اقدام کشورها در تأمین امنیت انسانی موضوعی است که میان کشورها به اشکال متفاوت به اجرا در می‌آید.

وی در مورد نقش رسانه‌ها در برجسته سازی موضوعات امنیت انسانی در دستورکار دولتها گفت: خبررسانی درست و موثق و مبتنی بر صداقت می‌تواند به این فرایند کمک کند.

تسلر تصریح کرد: رسانه می‌تواند از میزان توجه به موضوعات امنیت انسانی اطلاع رسانی داشته باشد تا از یک سو در مورد مسائلی که مورد توجه قرار گرفته‌اند آگاهی رسانی کند و از سوی دیگر مسائلی که مغفول مانده و مورد بی توجهی واقع شده‌اند را گوشزد کند.

رسانه می‌تواند با آگاهی رسانی، موضوعات امنیت انسانی را در دستور کار سیاسی دولتها قرار دهد

مؤلف "نسلهای سیاسی در کشورهای در حال توسعه" تصریح کرد: رسانه می‌تواند در اجرای موضوعات مربوط به امنیت انسانی نقش مهمی ایفا کند و این اجرا را اولاً در دستور کار سیاسی دولتها قرار دهد و در ثانی با اطلاع رسانی، این اجرا را تسریع کند.

این استاد و نظریه پرداز سیاسی برجسته معاصر در ادامه یادآور شد: رسانه می‌تواند با آگاهی رسانی به عموم مردم و توجه آنها به موضوعات امنیت انسانی و در چند و چون قرار دادن آنها اهمیت موضوعات امنیت انسانی را یادآور شود. همچنین می‌تواند به دولتها برای اجرای مناسب وشایسته موضوعات امنیت انسانی آگاهی رسانی کند و آنها را متوجه وظایفشان کند.

مارک تسلر در پایان خاطر نشان کرد: در واقع رسانه می‌تواند دولتها را متوجه اجرای صحیح و مناسب موضوعات امنیت انسانی سازد.