شش بیمار از مرگ حتمی نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دو بیمار مرگ مغزی در کرمان که به دلیل بروز سانحه دچار مرگ مغزی شده و در بیمارستان شهید باهنر کرمان بستری شده بودند، جان شش بیمار در آستانه مرگ را نجات دادند و به آنها زندگی دوباره بخشیدند.

خانواده "محمد ایلخان" و " علیرضا بابایی" پس از اطلاع از مرگ مغزی این دو بیمار و مشاوره با مسئولان مرکز اهداء اعضاء کرمان نسبت به عمل اهداء اعضای شش عضو موافقت کردند و در نهایت چهارعمل پیوند اعضاء در بیمارستان افضلی پور کرمان و دو عمل پیوند اعضاء در بیمارستان نمازیان شیراز انجام شد.

در این عملهای جراحی پیوند اعضاء که روز گذشته صورت گرفت یک کبد، سه کلیه در کرمان به بیماران نیازمند پیوند زده شد و یک کلیه و یک کبد نیز در شیراز به دو بیمار اهداء شد.

مسئول هماهنگ کننده پیوند اعضای کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با تشکر از خانواده این دو بیمار مرگ مغزی در کرمان اظهار داشت: باید فرهنگ پیوند اعضای افراد مرگ مغزی را در جامعه نهادینه کنیم زیرا تعداد زیادی بیمار به دلیل عدم پیوند اعضاء در سال جان خود را از دست می دهند.

مجید دهقانی افزود: خانواده این دو بیمار مرگ مغزی پس از اطلاع از وضعیت بیمارانشان در خصوص انجام این پیوندها رضایت و جان شش نفر را که در آستانه مرگ قرار داشتند نجات دادند و به زندگی دوباره باز گرداندند و شش خانواده را شاد کردند.

