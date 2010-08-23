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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

مدیرکل تعاون خراسان رضوی:

مسئولان خراسان رضوی به تعاون توجه ویژه داشته باشند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون خراسان رضوی از اعضای شورای اداری استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در برنامه پنجم توسعه توجه ویژه ای به بحث تعاون داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، حسن قاسمی علی آبادی با بیان اینکه در خراسان رضوی هفت هزار و 500 تعاونی فعال مشغول به کارند، اظهار داشت: در خراسان رضوی 9 هزار و 590 تعاونی ثبت شده که هفت هزار و 500 تعاونی آن فعال است.

وی افزود: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی 166 تعاونی در استان داشتیم که این تعداد در دولت نهم به پنج هزار و 132 تعاونی رسید که این رقم نشان دهنده رشد 58 درصدی در بخش تعاون است.

مدیرکل تعاون استان خراسان رضوی اظهار داشت: تاکنون چهار هزار و 449 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش تعاون استان انجام شده و بیش از 320 هزار نفر فرصت شغلی در این بخش ایجاد شده است.

قاسمی علی آبادی تصریح کرد: بیش از چهار میلیون و 200 هزار نفر عضو تعاونی درخراسان رضوی وجود دارد که قریب به سه میلیون نفر آنان مربوط به اعضای مسکن مهر هستند.

وی گفت: تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری با سرمایه ای بالغ بر 120 میلیارد تومان از جمله کارهای ویژه ای بوده که در دولت نهم و دهم انجام شده است.

کد مطلب 1138959

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