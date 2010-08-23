مسئولان خراسان رضوی به تعاون توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، حسن قاسمی علی آبادی با بیان اینکه در خراسان رضوی هفت هزار و 500 تعاونی فعال مشغول به کارند، اظهار داشت: در خراسان رضوی 9 هزار و 590 تعاونی ثبت شده که هفت هزار و 500 تعاونی آن فعال است.

وی افزود: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی 166 تعاونی در استان داشتیم که این تعداد در دولت نهم به پنج هزار و 132 تعاونی رسید که این رقم نشان دهنده رشد 58 درصدی در بخش تعاون است.

مدیرکل تعاون استان خراسان رضوی اظهار داشت: تاکنون چهار هزار و 449 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش تعاون استان انجام شده و بیش از 320 هزار نفر فرصت شغلی در این بخش ایجاد شده است.

قاسمی علی آبادی تصریح کرد: بیش از چهار میلیون و 200 هزار نفر عضو تعاونی درخراسان رضوی وجود دارد که قریب به سه میلیون نفر آنان مربوط به اعضای مسکن مهر هستند.

وی گفت: تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری با سرمایه ای بالغ بر 120 میلیارد تومان از جمله کارهای ویژه ای بوده که در دولت نهم و دهم انجام شده است.