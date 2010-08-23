به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر مرکز خدمات فرهنگی مسجد مقدس جمکران قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: حجت الاسلام شیخ احمد کافی یکی از برجسته‌ترین خطبای مهدوی کشور بود که سخنرانی‌های گیرا و پرمحتوای این خطیب ارزشمند جهان تشیع در خصوص امام زمان (عج) هنوز در یاد ارادتمندان به حضور است.



قاسم صبری اظهار داشت: پس از گذشت نزدیک به 35 سال از درگذشت این خطیب توانا هنوز برخی از سخنرانی‌های مهدوی و فرهنگی ایشان منتشر نشده است.



وی یکی از اقدمات خدمات فرهنگی مسجد مقدس جمکران را انتشار سخنرانی‌های منتشر نشده این خطیب توانا در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: سخنرانی‌های وی پس از تلاش پیگیرانه فعالان بخش فرهنگی مسجد مقدس جمکران برای استفاده علاقمندان در حال احیای صوت و افزایش کیفیت آن به منظور ارائه به هموطنان است.



صبری اظهار داشت: پس از تلاش مجدانه فعالان این مرکز، یک لوح فشرده DVD از سخنرانی‌های استاد کافی برای اولین بار در روز 17 ماه مبارک رمضان منتشر می‌شود.



مدیر مرکز خدمات فرهنگی مسجد مقدس جمکران یادآور شد: متأسفانه با وجود نوارهای صوتی از استاد کافی هنوز هیچ فیلم تصویری از ایشان منتشر نشده است ولی به همت فعالان فرهنگی مسجد مقدس جمکران این اتفاق برای اولین بار روی خواهد داد.



وی گفت: پس از پیگیری‌های فراوان، چند دقیقه فیلم سخنرانی‌های مرحوم کافی که متأسفانه به دلیل مفقود شدن و گذشت زمان در حال از بین رفتن بود، توسط واحد خدمات فرهنگی مسجد جمکران در حال احیا است.



صبری در پایان عنوان کرد: این فایل تصویری در کنار این نسخه سخنرانی‌های منتشر نشده در نوبت‌های بعدی انتشار، در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.