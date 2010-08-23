به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدمحمدمهدی هادوی ظهر دوشنبه در مراسم بازدید از پژوهشگاه مواد و انرژی در کرج افزود: همایش تامین انرژی هفتم تا نهم مهرماه برگزار می شود و 180 شرکت و مرکز تحقیقاتی برای حضور در آن آمادگی دارند.

وی ادامه داد: این همایش با هدف بررسی جدیدترین نتایج تحقیقات در زمینه انرژی برگزار می شود و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل آگاهی های خود در این خصوص می توانند با سازمانها و وزاتخانه های ذیربط تماس بگیرند.

برگزاری این همایش تاثیرات بسیار مطلوبی به همراه دارد

این مسئول بیان کرد:‌ سازمان صنایع هوایی نیز در این زمینه مشارکت داشته ضمن اینکه پیش بینی می شود برگزاری همایش یادشده تاثیرات بسیار مطلوبی به همراه داشته باشد و موجبات انتقال جدیدترین نتایج تحقیقات را فراهم کند.

وی عنوان کرد:‌لازم ارتباط مطلوبی میان بخش صنعت، مراکز تحقیقاتی و مراکز آموزشی برقرار شود ضمن اینکه باید برای دانشجویان مربوطه پروژه های تحقیقاتی با بالاترین کیفیت تعریف شود.

دانشجویان توانایی های فراوانی در کمک به انجام تحقیقات صنعتی دارند

این مسئول اظهار داشت: دانشجویان توانایی های فراوانی در کمک به انجام تحقیقات صنعتی دارند فقط کافیست از توان آنها دراین جهت استفاده شود و پتانسیلها و ظرفیتهای موجود بلااستفاده نماند.

هادوی گفت: البته لازم است در این زمینه تا حد ممکن کاربردی فکر و عمل کنیم و تا حد ممکن، فعالیتهایی انجام شود که بیشترین بازدهی را در طی زمان به همراه داشته باشند.

کمبودهای تحقیقاتی شناسایی شوند

وی اضافه کرد: لازم است همه کمبودهای تحقیقاتی شناسایی شوند و برای انجام آنها برنامه ریزی های اساسی صورت گیرد تا شاهد تامین بیشترین بازدهی و بهره وری باشیم و از میزان مشکلات کنونی نیز کاسته شود.

این مسئول یادآور شد: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح با بیش از 35 سال سابقه درخشان در امور ساخت و تعمیرات اساسی انواع پرنده های نظامی و تجاری در سال 1345 تاسیس شد.

ساخت و تعمیرات اساسی انواع پرنده ای نظامی و تجاری

وی عنوان کرد: مهمترین وظیفه این سازمان، ساخت و تعمیرات اساسی انواع پرنده ای نظامی و تجاری و تولید قطعات مربوط است ضمن اینکه فروش و خرید محصولات این سازمان از طریق چهار شرکت صها، پنها، هسا و قدس انجام می گیرد.

هادوی در خصوص شرکت صنایع هواپیمایی ایران(صها) نیز گفت: عملکردهای این شرکت عبارت است از: تعمیرات اساسی بیش از 19 نوع هواپیما و بیش از 18 نوع موتور هوایی و زمینی و 9 نوع موتور بالگرد.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت سازنده موتورهای جت و سازنده انواع قطعات یدکی پرنده های مختلف بوده و صنعت ساخت موتورهای تورینی با پیشرفته ترین امکانات نیز از محصولات دیگر این شرکت است.